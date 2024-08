- Saison haute à Hoppegarden

Le poulain de quatre ans Al Riffa, avec le jockey irlandais Dylan Browne McMonagle en selle, part favori dimanche dans le clou du spectacle de la saison, le 134e Grosser Preis von Berlin sur l'hippodrome de Hoppegarten. "C'est un poids lourd international", déclare le propriétaire de l'hippodrome Gerhard Schoeningh au sujet du poulain : "Al Riffa est entraîné par Joseph O'Brien, fils du grand entraîneur irlandais Aidan O'Brien". Co-favori King of Conquest avec Adrie de Vries vient de l'écurie mondialement reconnue de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubaï.

La course sur 2400 mètres est dotée d'un total de 155 000 euros. Cette prestigieuse course internationale de comparaison d'âge pour les chevaux de trois ans et plus est réservée à sept pur-sang anglais, irlandais et allemand. Le vainqueur remportera 100 000 euros.

Parmi les chevaux allemands plus âgés, Best of Lips, Tunnnes et Mr. Hollywood sont bien assortis, "tout dépendra de la forme du jour", déclare Schoeningh. En tant que seul cheval de trois ans, Narrativo affrontera un défi difficile.

La haute saison à l'hippodrome de Hoppegarten semble particulièrement palpitante avec le Grosser Preis von Berlin comme temps fort, attirant des pur-sang de haut niveau comme Al Riffa et King of Conquest. La haute saison voit également une importante course internationale de comparaison d'âge pour les chevaux de trois ans et plus, avec des concurrents d'Angleterre, d'Irlande et d'Allemagne.

