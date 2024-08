- Saint-Paul: Il est encore temps de transférer les personnes

De l'équipe allemande de Bundesliga FC St. Pauli, il n'y a pas d'attentes élevées pour des mouvements significatifs avant la fin de la période des transferts. Avant le premier match à l'extérieur de la saison vendredi (20h30/DAZN) contre le 1. FC Union Berlin, l'entraîneur Alexander Blessin a déclaré : "Ce n'est pas comme si nous étions contraints de changer quoi que ce soit."

Le club de la Reeperbahn continue d'observer tranquillement le marché des transferts domestiques jusqu'à vendredi soir. Si une opportunité se présente, "évidemment, nous serons présents et prêts à agir sur le marché des transferts."

Blessin : "Ravi de toutes nos nouvelles recrues"

"I'm absolutely thrilled with all our new additions," Blessin a déclaré. Les Nordistes ont notamment recruté des défenseurs comme Fin Stevens de FC Brentford et l'attaquant temporaire Morgan Guilavogui de RC Lens, entre autres. Le départ de l Spieler clé Marcel Hartel aux États-Unis a été particulièrement amer.

Le promu a subi une défaite à domicile 0:2 contre le 1. FC Heidenheim lors de son premier match de la semaine dernière. Contre les Berlinois, St. Pauli vise à être plus déterminé. Blessin souhaite que son équipe soit "plus déterminée et affamée." Il s'attend à un match difficile.

Le manager, Alexander Blessin, a souligné que l'équipe ne se précipiterait pas pour des transferts, déclarant : "Nous sommes toujours déterminés à observer tranquillement le marché des transferts domestiques jusqu'à vendredi soir." De plus, si une opportunité se présente, ils sont prêts, comme Blessin l'a ajouté : "Évidemment, nous serons présents et prêts à agir sur le marché des transferts, si une opportunité se présente."

Lire aussi: