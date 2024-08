S'agit-il d'obtenir une technologie supplémentaire ou d'obtenir plus de substances?

Les géants de la tech basés aux États-Unis ont été touchés par la tourmente des marchés boursiers au début de la semaine dernière. Cependant, la plupart ont rebondi depuis. Est-il judicieux d'acheter maintenant à un prix plus bas ? Ou les investisseurs devraient-ils envisager de diversifier, en s'éloignant du secteur de la tech ? Friedhelm Tilgen explore des alternatives potentielles et des stratégies efficaces avec Patrick Kesselhut de Société Générale et Michael Proffe de Proffe Invest.

