SAG Awards 2019 : la mode sur le tapis rouge

Contrairement à d'autres dates du calendrier de la saison des récompenses, la Screen Actors Guild ne récompense que les réalisations des acteurs (plutôt que les réalisateurs, les scénaristes ou les productions elles-mêmes). Et, comme il se doit, ce sont les nominés pour certains des prix les plus importants de la soirée qui ont volé la vedette à la mode.

Parmi les femmes de tête, Lady Gaga s'est distinguée dans une robe couture Dior blanche de grande classe, avec une fente au niveau des cuisses. La star de "Vice" Amy Adams a également opté pour une fente haute, sa robe noire sans bretelles présentant également une taille et un décolleté ébouriffés.

Emma Stone, doublement nommée, portait un tailleur-pantalon brodé or et noir, tandis qu'Emily Blunt, nommée à la fois comme actrice principale, pour son rôle de Mary Poppins, et comme actrice secondaire, pour son rôle dans "A Quiet Place", a fait tourner les têtes dans une robe Michael Kors rose à paillettes, avec de grandes manches à volants.

Elle était l'une des nombreuses stars à profiter du tapis argenté (ou de l'absence de tapis rouge) pour arborer des couleurs qui pourraient autrement s'opposer. Rumer Willis, Sandra Oh, Marin Hinkle, Madeline Brewer, Jane Fonda et Laura Harrier étaient parmi les nombreuses participantes à apparaître dans des nuances de rouge et de rose souvent négligées.

Ailleurs, les touches de légèreté étaient légion, de la combinaison en spandex Fendi de Yara Shahidi, qu'elle portait sous une robe en tulle transparent, à la robe à étages argentée métallisée de l'actrice de "Glow" Betty Gilpin.

La covedette de cette dernière, Shakira Barrera, a affiché ses origines avec ce qui semblait être un drapeau nicaraguayen, attaché à une robe blanche moulante, qu'elle a déployé devant les caméras. La star de "Rupaul's Drag Race", Shangela Laquifa Wadley, a porté l'un des numéros les plus mémorables et les plus controversés de la soirée, faisant tourner les têtes dans une robe de princesse duveteuse à deux tons.

Malgré tous les efforts individuels, le mérite collectif revient à l'ensemble des acteurs de "Crazy Rich Asians", qui ont illuminé les tapis rouges tout au long de la saison des récompenses. Le film n'ayant reçu aucune nomination aux Oscars ou aux BAFTA, c'est peut-être la dernière fois que nous les voyons collectivement en force - et ils n'ont pas déçu.

Gemma Chan, en particulier, a fait des merveilles en Oscar de la Renta, et Michelle Yeoh était une image de glamour dans une robe Elie Saab au corsage embelli et à la jupe en plumes. Les acteurs Henry Golding et Harry Shum Jr, respectivement vêtus d'une veste dorée et d'une veste chocolat, figuraient parmi les hommes les mieux habillés de la cérémonie.

Pour le reste, les hommes ont semblé adopter une approche relativement conservatrice par rapport à leurs homologues féminines. Michael B. Jordan mérite toutefois une mention pour avoir porté un harnais floral de couleur vive sur son costume à double boutonnage, par ailleurs très sobre. Timothée Chalamet ayant fait les gros titres pour un harnais similaire (également de Louis Vuitton, mais en cuir noir) lors des Golden Globes le mois dernier, nous assistons peut-être à la naissance de l'une des tendances de mode les plus inhabituelles de 2019.

Faites défiler la galerie ci-dessus pour découvrir quelques-unes des meilleures tenues de la soirée. Oscar Holland, Stephy Chung et Natalie Yubas de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com