Sacheen Littlefeather, militante et actrice amérindienne, décédée à 75 ans

L'Académie des arts et sciences du cinéma a annoncé son décès lundi dans un message partagé sur Twitter.

Le tweet, accompagné d'une image de l'actrice apache et yaqui, se lit comme suit : "Sacheen Littlefeather, militante amérindienne des droits civiques qui a refusé l'Oscar du meilleur acteur décerné à Marlon Brando en 1973, est décédée à l'âge de 75 ans.

Bien qu'aucune cause de décès n'ait été immédiatement communiquée, Sacheen Littlefeather a révélé en janvier dernier, dans un message publié sur Facebook, qu'elle souffrait d'un cancer du sein métastasé.

Mme Littlefeather est entrée dans l'histoire en montant sur scène lors de la cérémonie des Oscars de 1973 au nom de Brando, la star du "Parrain", qui avait décidé de boycotter la cérémonie de remise des prix pour protester contre la représentation des Amérindiens au grand écran. Brando réagissait également à la réaction des forces de l'ordre fédérales à l'occupation de la ville de Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, par des membres de l'American Indian Movement.

Son bref discours, pour lequel elle portait une robe en peau de daim et des mocassins, a été accueilli par un mélange de huées et d'applaudissements. Cet incident a coûté sa carrière à l'actrice en herbe, qui a notamment tourné dans "Winterhawk", "Shoot the Sun Down" et "The Trial of Billy Jack", car elle a rapidement été mise à l'index de l'industrie cinématographique et rejetée par le monde du spectacle.

En août, l'Académie a présenté des excuses officielles à Mme Littlefeather pour les mauvais traitements qu'elle a subis lors de son discours et dans les années qui ont suivi.

Dans une lettre adressée à Mme Littlefeather par l'ancien président de l'académie, David Rubin, il est indiqué que les mauvais traitements qu'elle a subis étaient "injustifiés et injustifiables".

Il ajoute : "La charge émotionnelle que vous avez subie et le coût de votre propre carrière dans notre industrie sont irréparables. Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n'a pas été reconnu. Pour cela, nous vous présentons nos plus sincères excuses et notre admiration la plus sincère".

Décrivant ces excuses comme un "rêve devenu réalité", M. Littlefeather a déclaré : "Nous, Indiens, sommes des gens très patients : "Nous, les Indiens, sommes des gens très patients - cela ne fait que 50 ans !

"Nous devons toujours garder notre sens de l'humour. C'est notre méthode de survie", a-t-elle ajouté.

Le mois dernier, l'Académie a organisé un événement dans son musée du cinéma à Los Angeles, au cours duquel Littlefeather est intervenue en tant qu'oratrice principale aux côtés d'autres artistes autochtones.

Scottie Andrew, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com