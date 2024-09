Sabrina Ionescu de la Liberty de New York et la MVP de la ligue A'ja Wilson organisent une confrontation potentielle

Le triomphe propulse Freedom vers les demi-finales des playoffs de la WNBA, où elles affrontent les Las Vegas Aces, menés par la MVP de la ligue A'ja Wilson.

Victorieuses dans la série éliminatoire au meilleur de trois matchs contre le Dream, Ionescu – avec neuf passes décisives et trois interceptions – a évoqué l'objectif de la franchise de remporter son premier titre, tout en soulignant l'importance de chaque victoire.

“The main objective stays the same. However, every single game acts like a championship contest to reach that final target,” she explained, according to the Associated Press (AP).

“Obviously, our purpose is to maintain an unbeaten record at home. Therefore, this win was crucial for us to acquire those two victories, have a few days of relaxation, and regroup for our upcoming clash.”

Tandis que le Dream a connu des difficultés après un mauvais départ en Game 1, ils ont fait preuve de résilience après une performance décevante.

Gray, avec un total de 26 points, a mené le Dream en construisant un avantage de deux chiffres contre les Liberty lors des premiers quarts. Cependant, Ionescu a trouvé son rythme, terminant avec cinq paniers à trois points, pour permettre aux Liberty de revenir et de préparer une confrontation en finale de la WNBA similaire à celle de l'année précédente.

Les Liberty ont perdu 3-1 contre les Aces l'année dernière, qui ont remporté leur deuxième titre consécutif. Toutefois, New York vise un résultat différent cette fois-ci.

La MVP des Aces, A'ja Wilson, guide l'équipe dans sa quête d'un troisième titre consécutif

Pour que New York remporte son premier titre de la WNBA, il devra trouver un moyen de contrer Wilson, qui a conduit Las Vegas à un sweep en série éliminatoire contre les Seattle Storm.

Les Aces ont remporté une victoire de 83-76 mardi en visant un troisième titre consécutif, égalant ainsi les Houston Comets, qui ont remporté les quatre premiers championnats de 1997 à 2000.

Wilson a marqué 24 points et réalisé 13 rebonds contre Seattle, avec l'aide de sa coéquipière Plum, qui a inscrit un total de 29 points et six rebonds.

En maintenant sa performance exceptionnelle de MVP, Wilson a battu un autre record de la WNBA en réalisant 20 points et 10 rebonds en playoffs pour la 13e fois, selon l'AP.

Depuis le début, Las Vegas a démontré sa domination, en réussissant neuf paniers consécutifs en début de match pour prendre une avance de 23-7 avec 5:15 restantes dans le premier quart.

Toutefois, Seattle a refusé de baisser les bras et a réussi à prendre l'avantage pour la première fois du match avec 7:58 restantes dans le quatrième quart. Cependant, les Aces ont répliqué avec une série de 7-0, reprenant l'avantage et mettant fin à la remontée déterminée de Seattle pour se qualifier pour leur sixième apparition consécutive en demi-finales des playoffs.

Les Aces se rendront maintenant à New York pour affronter les Liberty dimanche, marquant le début de la série au meilleur de cinq matchs.

“New York a considérablement amélioré son jeu depuis l'année dernière”, a déclaré Plum après le match, via ESPN. “Ils sont plus grands, leurs pourcentages de tir sont en hausse. Crédit à eux.

“We need to focus on what we can control. Sometimes we can be our own downfall. But they managed to beat us every time this season. This is a new challenge.

“However, they’ve played consistently well and have earned the #1 spot in the standings. Therefore, we are up against a tough competitor.”

