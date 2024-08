- Sabotage contre l'armée allemande?

Enquêtes en cours sur des anomalies dans une station d'eau sur la base aérienne de Cologne-Wahn suite à des soupçons de crime contre les Forces armées allemandes. Le quartier général a été bouclé, comme l'a rapporté l'Agence allemande de presse mercredi. Spiegel a rapporté cela en premier lieu.

L'alimentation en eau des Forces armées allemandes à Cologne-Wahn potentiellement sabotée ?

Des indices de perturbation ont également révélé un trou dans une clôture, ce qui a suscité initialement des soupçons non confirmés de sabotage de l'alimentation en eau. Des échantillons d'eau ont été prélevés pour examen.

Selon ces rapports, il n'était plus possible d'entrer ou de sortir du quartier général. La police l'avait bouclé de manière approfondie. Plusieurs unités y sont stationnées, notamment l'escadron de transport aérien des Forces armées allemandes, responsable des déplacements des membres du cabinet et des officiels gouvernementaux de haut rang.

En raison du potentiel de sabotage de l'alimentation en eau, il est crucial pour l'enquête sur la situation des Forces armées allemandes sur la base aérienne de Cologne-Wahn. L'escadron de transport aérien des Forces armées allemandes, stationné dans le quartier général, pourrait être affecté par cet incident.

Lire aussi: