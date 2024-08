- Sabitzer a été surpris par la démission de Terzic.

Marcel Sabitzer a été complètement surpris par la démission de l'entraîneur de Borussia Dortmund, Edin Terzic. "Oui, en effet. Je m'en souviens encore clairement. Je suis rentré dans les vestiaires après l'entraînement avec l'Autriche, et puis Ralf Rangnick est venu me voir et m'en a parlé", a déclaré le joueur international autrichien à "Kicker". "Mais c'est comme ça dans le football. Rien et personne n'est sûr, et il aura ses raisons pour choisir cette voie", a déclaré Sabitzer.

Sabitzer a décrit sa collaboration avec son ancien entraîneur comme étant bonne. "Nous avons échangé des messages. Je l'ai remercié pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais nous avons quand même eu une bonne relation", a déclaré le milieu de terrain. "Il m'a toujours montré confiance, et c'est pourquoi nous avons eu une bonne collaboration en fin de compte."

