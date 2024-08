- Saarbrücken est battu par Ingolstadt.

L'équipe de football de bas niveau du 1. FC Saarbrücken n'a toujours pas remporté son premier match à domicile cette saison. Ils ont subi une défaite 2:3 (2:2) contre le FC Ingolstadt lors de la 3ème journée. Lukas Fröde (84ème minute) a scellé la défaite malheureuse pour les locaux. Auparavant, Kai Brünker (26.) et Tim Civeja (45.) ont réussi à égaliser l'avantage de deux buts des Bavarois, grâce à Sebastian Grönning (11.) et Marcel Costly (19.).

La première mi-temps a été animée. Initialement, Calogero Rizutto (8.) a manqué un penalty, et les locaux ont subi un coup double, tombant à 0:2 derrière. Malgré cela, les joueurs de Sarre ne semblaient pas ébranlés. Le tir d'Amine Naifis (20.) a été sauvé juste avant la ligne. C'est Brünker qui a finalement égalisé le score, obtenant un égalisateur bien mérité.

Saarbrücken cherche la victoire, Ingolstadt marque à nouveau

Le FCS n'était pas satisfait du match nul et a égalisé juste avant la mi-temps. Cependant, la défense à domicile n'a pas toujours réussi à suivre les joueurs attaquants d'Ingolstadt, laissant les visiteurs avec deux excellentes occasions. En temps additionnel, l'agressivité des locaux a été arrêtée deux fois par la barre transversale.

Après la pause, Saarbrücken a continué à poursuivre le but des invités. Un but apparent de Brünker (58.) a été annulé en raison d'une position de hors-jeu. Le FSC a poursuivi, mais Ingolstadt a fait preuve d'une solide défense et a marqué le point final décisif dans les dernières minutes du temps réglementaire. En temps additionnel, la tête de Simon Stehle a été dégagée sur la ligne. Pour l'équipe de Rüdiger Ziehl, cela a marqué leur deuxième défaite au Ludwigspark, après leur défaite 0:1 contre Sandhausen au début.

