- Sa profession au sein de l'établissement de radiodiffusion

Après plus de trois décennies, le 23 août (18h45, RTL), Peter Kloepfel (65 ans) quittera son rôle de présentateur du journal "RTL Aktuell". Sa co-animatrice sportive, Ulrike von der Groeben (67 ans), prendra également sa retraite de son poste au sein du programme d'informations. Ils ont annoncé leur départ en milieu de mars 2024. Au fil des années, le duo a présenté plus de 4 500 émissions conjointes. Kloepfel, en particulier, a eu une carrière distinguée à la télévision chez RTL.

Le PDG de "RTL" News, Martin Gradl, a salué les réalisations de Kloepfel dans un communiqué concernant le prix spécial du jury du Robert Geisendoerfer Award, que Kloepfel recevra le 8 octobre. Selon Gradl, "Kloepfel a façonné non seulement le paysage télévisuel allemand mais aussi RTL avec sa compétence journalistique, son indépendance et sa grande sensibilité au cours de plus de trois décennies. Même dans des temps difficiles, il est resté composé et est l'un des présentateurs de journal télévisé les plus populaires."

Débuts de carrière : journaliste agricole

Qu'est-ce qui a lancé la carrière de Kloepfel ? Il a obtenu son diplôme d'études secondaires à Bad Homburg en 1977 et a accompli son service militaire avant d'obtenir un diplôme en sciences agricoles en 1983. Les fondations de sa carrière journalistique ont été posées lorsqu'il a suivi une formation à l'école Henri Nannen en 1983. Son objectif était de devenir journaliste agricole. "À l'époque, j'avais étudié l'agriculture et je me demandais quoi faire de ce diplôme", a-t-il déclaré lors d'une interview en 2014 avec "DWDL". Il aimait écrire et communiquer et voulait combiner ses connaissances agricoles avec ces compétences.

Cependant, sur les conseils de ses amis, il a rejoint RTL au lieu de cela. "J'ai toujours été une personne pragmatique", a-t-il déclaré lors de l'interview de "DWDL". "Alors, j'ai fait un stage de trois mois à RTL plus." Il a trouvé le travail à Luxembourg aussi excitant et éducatif qu'il l'avait espéré. "À un moment donné, on m'a même permis de présenter les informations en tant qu'interne. C'est là que j'ai réalisé : la télévision est plus excitante que je ne le pensais."

Évolution de carrière chez RTL

Kloepfel a commencé à travailler pour la station à Bonn, la ancienne capitale, en 1985. "Travailler là-bas, être journaliste de la capitale, était déjà cool pour un novice comme moi", a-t-il déclaré rétrospectivement. "Même pour une petite télévision, être actif là-bas était attrayant. L'offre de devenir correspondant politique a également été le facteur déterminant pour que je reste chez RTL." En 1990, il est parti à New York en tant que correspondant des États-Unis et a couvert des événements tels que la guerre du Golfe deux fois par semaine. En 1992, il a été nommé présentateur en chef du journal principal "RTL Aktuell" et a été directeur de la rédaction de RTL de 2004 à 2014. Les téléspectateurs appréciaient le style de présentation calme, factuel et objectif de Kloepfel. "Je ne voulais pas créer de angles vifs", a-t-il déclaré.

Modération en direct marathon

Kloepfel a laissé une marque durable avec sa modération en direct de sept heures lors des attaques terroristes du 11 septembre 2001. Au moment de l'attaque, Kloepfel était dans le studio de Cologne. Dans une interview de RND en 2021, il a décrit sa réaction immédiate aux événements : "C'était de l'incrédulité et en même temps de reconnaître : ça se passe vraiment, je l'ai vu. À ce moment-là, mon réflexe professionnel s'est enclenché : je dois passer à l'antenne le plus rapidement possible et rapporter ce qui se passe à New York. J'ai immédiatement compris l'ampleur de la situation." Les connaissances étendues de Kloepfel à New York et sa connaissance locale l'ont aidé, car il avait peu d'informations et seulement des images des stations américaines à travailler avec. "Graduellement, ils m'ont fourni des informations, comme le casque. Mais pendant la première heure, j'étais principalement seul."

Retraite et projets futurs

À l'approche de la retraite, Kloepfel a trouvé ses successeurs chez RTL. RTL a assemblé un quatuor pour l'été 2024, notamment Roberta Bieling (49 ans) et Andreas von Thien (57 ans), qui présenteront l'émission de lundi à dimanche en deux équipes de modération fixes, avec Christopher Wittich (41 ans) et Anna Fleischhauer (37 ans). Kloepfel aura 66 ans en octobre et a décidé qu'il était temps de prendre sa retraite. Il a réduit ses apparitions ces dernières années et a passé plus de temps avec sa femme et sa fille aux États-Unis. "C'était sympa", a-t-il déclaré lors de la conversation. "Maintenant, ce sera encore plus sympa." Aux États-Unis, Kloepfel sera principalement connu sous le nom de "Peter d'Allemagne" - pas en tant que personnalité de la télévision.

Plans professionnels après la retraite

Les plans de Kloepfel après sa retraite ne sont pas encore clairs, bien qu'il continue de promouvoir la prochaine génération de journalistes via l'école de journalisme RTL. L'honneur de recevoir le prix spécial du jury du Robert Geisendoerfer Award le 8 octobre marque la fin d'une carrière journalistique distinguée pour Kloepfel et von der Groeben, qui seront regrettés de leurs téléspectateurs fidèles.

Kloeppel ne disparaîtra pas complètement de l'écran de la station. Il a exprimé sa volonté de se lancer à nouveau dans des projets comme 'Throughlit', mais il en a terminé avec le rôle de modérateur des informations quotidiennes, comme il l'a mentionné à "stern" magazine. De plus, il restera avec RTL pour un autre émission. Plus précisément, le 5 novembre, il rejoindra en tant que co-animateur de l'émission nocturne couvrant les élections présidentielles aux États-Unis. Il a partagé ses plans lors d'une conversation avec "Antenne Bayern" en fin juillet, en déclarant : "Oui, je serai à Cologne cette nuit-là, prêt à soutenir nos nouvelles animatrices et animateurs en tant que co-commentateur."

La nouvelle de la retraite de Kloepfel en tant qu'animateur des informations sur "RTL Aktuell" a été largement rapportée dans divers médias. Malgré son départ, les téléspectateurs de RTL peuvent toujours se réjouir de le voir le 5 novembre, car il a accepté de co-animer l'émission nocturne couvrant les élections présidentielles aux États-Unis.

En reconnaissance de ses contributions significatives à la télévision allemande, le PDG de "RTL" News, Martin Gradl, remettra à Kloepfel le prix spécial du jury du Robert Geisendoerfer Award le 8 octobre. Ce prix est un hommage au rôle influent de Kloepfel dans le paysage télévisuel allemand et à son engagement envers l'excellence journalistique au cours des trois dernières décennies.

Lire aussi: