- Sa petite-fille rencontre enfin la famille.

Elle a presque 15 mois, mais c'est seulement maintenant qu'Holland, la fille d'Ireland Baldwin (28), rencontre ses petites tantes et oncles - les sept enfants de son père Alec Baldwin (66) et de sa femme Hilaria (40). Sur Instagram, le mannequin partage des photos et des vidéos de la réunion.

"Enfin, Holland a rencontré ses tantes et oncles", écrit la fille d'Alec Baldwin et de son ex-femme Kim Basinger (70) sur la photo de sa fille assise sur un canapé, entourée des enfants de son père : Ilaria Catalina Irena (22 mois), Maria Lucia Victoria (3), Eduardo "Edu" Pao Lucas (3), Romeo Alejandro David (6), Leonardo Angel Charles (7), Rafael Thomas (9), et Carmen Gabriela (10).

Pourquoi maintenant ?

Le mannequin vit avec son partenaire André Allen Anjos (connu sous le nom de musicien RAC) en Oregon sur la côte Ouest des États-Unis, tandis que les Baldwin sont au Vermont sur la côte Est. C'est la première fois que la famille se rassemble depuis les mois stressants qu'Alec Baldwin a traversés. Il y a à peine quelques semaines, un procès contre l'acteur américain a étéUnexpectedly dismissed due to a procedural error. En octobre 2021, le directeur de la photographie de 42 ans Halyna Hutchins (1979-2021) a été mortellement blessé sur le tournage du film "Rust" par une balle tirée par l'arme que Baldwin tenait.

Plus d'informations sur la famille

Depuis juin, il est connu qu'il y aura bientôt une émission de télé-réalité sur la famille Baldwin. L'acteur, sa femme et leurs sept enfants seront vus dans une émission de TLC appelée "The Baldwins" en 2025. "Nous vous invitons chez nous pour vivre les hauts et les bas, le bon, le mauvais, le fou et le délirant", dit Alec Baldwin dans un aperçu.

Après le classement du procès contre lui, la famille d'Ireland Baldwin a décidé de se rassembler, permettant à Holland de rencontrer ses petites tantes et oncles pour la première fois. À l'avenir, les téléspectateurs auront un aperçu plus proche de la famille Baldwin dans leur émission de télé-réalité "The Baldwins", où Alec invite tout le monde à vivre leur vie.

Lire aussi: