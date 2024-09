- Sa nouvelle position l'a aidée à perdre 20 kilos.

Le 19 septembre, le film d'horreur très attendu "The Substance", mettant en vedette Demi Moore (61 ans), sort en salles allemandes. Réalisé par la cinéaste française Coralie Fargeat (48 ans), Moore incarne une actrice vieillissante qui a recours à un sérum de rajeunissement illégal et risqué. Dans une interview avec "L.A. Times", Moore a discuté du processus de tournage intense pour ce film d'horreur corporel.

Demi Moore perd neuf livres pour son rôle

"Pour vous donner une idée de l'intensité : pendant la première semaine où j'avais un peu de temps libre pendant que Margaret [Qualley] travaillait, j'ai attrapé la zona", a révélé Moore. "Ensuite, j'ai perdu environ neuf kilos."

Des difficultés pour la jeune actrice Margaret Qualley en raison de "The Substance"

La zona est une maladie douloureuse souvent liée au stress et causée par la réactivation du virus varicelle-zoster, qui provoque également la varicelle. During the challenging shoot for the horror film "The Substance", Moore's co-star, Margaret Qualley (29), also struggled with a health issue.

"I had persistent acne for quite some time," the 29-year-old admitted. However, Moore doesn't harbor any regrets for her physical and emotional investment into this role. "It's crucial to return home feeling like you've given it your all."

Demi Moore n'est pas fan de la réplique de "Ghost" par Channing Tatum

Dans une autre interview importante pour promouvoir son nouveau film "The Substance", Moore a également partagé ses opinions sur la réplique prévue du film iconique "Ghost - Nachricht von Sam", où elle a joué aux côtés de Patrick Swayze (1952-2009) en 1990.

L'acteur Channing Tatum (44 ans) a obtenu les droits du matériel et prévoit de relancer le film avec lui-même dans le rôle principal. Cependant, Moore n'est pas enthousiaste pour ce projet. "Il y a certains films qui ne devraient tout simplement pas être touchés", a déclaré la

