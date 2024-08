Sa fille drague encore Elon Musk.

"'Mon fils est mort', a récemment déclaré Elon Musk concernant la transition de genre de sa fille, Vivian Jenna Wilson. Il a ajouté que la jeune femme de 20 ans avait 'tombé victime du virus woke'. Wilson n'est pas d'accord et cible maintenant l'image supposée de 'M. Gentil' de son père.

Né en Afrique du Sud, Elon Musk est devenu l'une des personnes les plus riches et les plus influentes du monde grâce à des entreprises comme SpaceX et Tesla. Cela s'est particulièrement vérifié depuis qu'il a pris le contrôle de la plateforme de microblogging Twitter en 2022, maintenant connue sous le nom de X. Politiquement, le quinquagénaire s'est déplacé vers la droite ces dernières années, exprimant ouvertement sa sympathie pour Donald Trump.

Cela s'aligne avec la position anti-transgenre de Musk, en particulier concernant sa fille, Vivian Jenna Wilson, qui est née de sexe masculin et a subi une chirurgie d'affirmation de genre. "Mon fils est mort", a récemment déclaré Musk, affirmant que la jeune femme de 20 ans était devenue une victime du "virus woke".

Wilson n'était pas d'accord à l'époque, et elle ne l'est pas maintenant. Elle accuse son père d'être "sans cœur et narcissique". Dans son enfance, il l'aurait soi-disant harcelée pour ses "traits féminins" et l'aurait pressée d'agir plus masculinement.

"Absolument pathétique"

Maintenant, Wilson s'en prend à nouveau à son père, cette fois sur Threads, une plateforme appartenant à la société Meta. Dans plusieurs messages, elle remet en question l'image de 'M. Gentil' de son père. Elle affirme que sa vie et son comportement ont peu à voir avec les valeurs conservatrices embrassées par le parti républicain autour de Trump.

"On dirait que tu essaies de reconstruire ton image de 'papa attentionné', que je ne laisserai pas passer. Honnêtement, c'est absolument pathétique", écrit Wilson sur Threads. Elle ajoute également : "Je sais que ton nouveau truc, c'est ce 'narratif de valeurs occidentales/homme de famille chrétien', mais c'est si bizarre. Tu n'es pas un homme de famille, tu es un séducteur en série qui continue de mentir à propos de tes propres enfants."

Wilson accuse également son père de racisme : "Tu as appelé l'arabe 'la langue de l'ennemi' quand j'avais six ans, tu as été poursuivi en justice plusieurs fois pour discrimination, et tu viens d'un État apartheid." Elle pense également que Musk ne se soucie pas du climat : "Tu n'es pas 'le sauveur de la planète' et tu te fiches du changement climatique."

Au moins en ce qui concerne la vie de famille, Wilson pourrait avoir raison. Musk a 12 enfants avec trois femmes différentes. Pour l'instant, il n'a pas répondu aux nouvelles accusations de sa fille."

