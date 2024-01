Ryder Cup : L'Europe a réussi à empêcher les Etats-Unis de gagner un seul match et à prendre la tête de la première journée.

Après avoir balayé les visiteurs dans les foursomes du matin, les hôtes ont empêché Team USA de remporter un seul match en une journée pour la première fois dans l'histoire des 44 éditions du tournoi et ont entamé le week-end avec une avance de 6,5 à 1,5.

Jon Rahm a réussi son deuxième eagle sur les trois derniers trous pour arracher l'égalité dans un match épique avec Nicolai Højgaard contre le numéro 1 mondial Scottie Scheffler et Brooks Koepka, quelques instants après que Viktor Hovland ait réussi un putt de 26 pieds pour réduire de moitié son match avec Tyrrell Hatton contre Justin Thomas et Jordan Spieth.

Bien que Matt Fitzpatrick et Rory McIlroy aient gagné six trous d'affilée pour éliminer facilement Collin Morikawa et Xander Schauffele 5&3 (cinq points d'avance à trois trous de la fin), Team USA semblait bien parti pour terminer la journée de vendredi avec une première victoire lorsque Max Homa et Wyndham Clark ont abordé le 17e départ avec une avance de deux trous sur Justin Rose et Robert MacIntyre.

Pourtant, le capitaine américain Zach Johnson et son équipe ont eu un dernier coup d'arrêt, car Rose a profité des erreurs de ses adversaires pour s'emparer d'un nouveau demi-point improbable et faire délirer ses coéquipiers et ses supporters sur le green du 18e.

Les cinq points d'avance de l'équipe du capitaine Luke Donald constituent la plus grande avance de l'histoire de la Ryder Cup à l'issue du premier tour, égalant les records établis par l'Europe et les États-Unis en 2004 et 1975 respectivement.

Il ne leur manque plus que huit points sur les vingt derniers disponibles pour s'assurer la coupe, et quatre et demi de plus pour égaler la marge de défaite historique de 19-9 qu'ils avaient subie à Whistling Straits il y a deux ans.

Team USA, qui n'a plus gagné sur le sol européen depuis 30 ans, aura besoin d'une réponse tonitruante pour mettre fin à cette série dimanche. En tant que champions en titre, ils ont besoin de 14,5 points au total pour conserver la coupe.

Samedi, le format de vendredi sera répété, avec la session matinale des foursomes dont le départ sera donné à 1:35 a.m. ET (6:35 a.m. BST).

Rahm ne sait plus où donner de la tête

Il a fallu attendre six heures et demie pour que les Américains prennent enfin l'avantage dans un match vendredi - et même cela a duré moins de 15 minutes.

Le birdie de Thomas au quatrième trou a enfin permis d'éclaircir le tableau d'affichage après un début de match épouvantable dans les foursomes de la matinée, qui a vu l'Europe enregistrer son premier balayage de la session d'ouverture d'une Ryder Cup.

Alors que les Américains semblaient enfin trouver leurs marques, les hôtes ont tout simplement haussé leur niveau. Scheffler a répondu à l'incroyable eagle chip-in de Rahm au 16e trou par un brillant birdie au 17e trou pour reprendre un trou d'avance, avant que l'Espagnol ne riposte par un autre eagle à la fin.

La réaction de Rahm en dit long sur le chaos qui l'entoure. Le champion du Masters est resté immobile, son visage mêlant perplexité et joie de vivre. Interrogé peu après, il avait encore du mal à trouver ses mots.

"Je ne sais pas. Je ne sais pas", a déclaré Rahm.

"C'est l'intention du moment et le fait que quelque chose se produise qui est vraiment unique. Je dois féliciter Nicolai car ici, sur le 18, il m'a donné la liberté de me lancer, et il m'a dit de frapper un putt, d'essayer de le faire".

La foule présente sur le green du 18 a à peine eu le temps de reprendre son souffle après le coup de poignard de Hovland quelques instants plus tôt, la balle du Norvégien ayant été frappée avec juste assez de puissance pour tomber dans la coupe.

"Il était temps que la balle rentre", a déclaré Hovland en riant.

Thomas, dont le choix en tant que capitaine est controversé en raison de son manque de forme sur le PGA Tour cette saison, a su garder son sang-froid pour réussir un trou et empêcher son équipe de prendre encore plus de retard.

"C'est dommage. Ce n'est pas le début que nous souhaitions, mais heureusement pour nous, il nous reste encore beaucoup de golf", a déclaré Thomas.

"Nous allons dormir un peu, nous regrouper et essayer de gagner autant de points que possible demain.

Source: edition.cnn.com