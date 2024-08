Ryanair met en garde contre des coupes importantes dans ses opérations aériennes en Allemagne.

Ryanair, la compagnie aérienne à bas prix irlandaise, fait pression sur le gouvernement allemand. Elle a annoncé son intention de réduire considérablement le nombre de vols au départ des aéroports allemands l'été prochain si l'impôt sur l'aviation en Allemagne n'est pas réduit. Cela pourrait affecter plus d'un million de vacanciers allemands avec des chiffres à sept chiffres.

Ryanair suggère quelques changements pour le secteur allemand de l'aviation. Elle demande une réduction des frais de contrôle de la circulation aérienne et une dispense d'augmentation des frais de contrôle de sécurité pour les passagers à l'aéroport.

Du point de vue de Ryanair, le principal obstacle à la reprise du trafic aérien dans les aéroports allemands après Covid est les coûts élevés imposés par le gouvernement. Le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, déclare : "Le marché allemand de l'aviation est en panne et a besoin d'une réparation immédiate." Il souligne que les taxes et frais élevés, ainsi que les prix monopolistiques de Lufthansa, font que les citoyens allemands paient les tarifs aériens les plus élevés en Europe.

L'Office fédéral de la statistique allemande a confirmé les prix élevés des billets en Allemagne. Si les prix des vols long-courriers ont légèrement diminué pour la première moitié de 2024, le coût des vols intra-européens est toujours 2,7 % plus élevé par rapport à l'année précédente. L'association industrielle allemande BDL a également critiqué la charge fiscale élevée et demandé une suspension des frais pour l'industrie aéronautique.

Le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, a affirmé que le marché allemand de l'aviation fait face à des défis importants, principalement en raison des taxes et frais élevés imposés par le gouvernement. Ryanair a lancé un appel au gouvernement allemand pour demander une réduction des frais de contrôle de la circulation aérienne et une dispense d'augmentation des frais de contrôle de sécurité pour les passagers, afin de favoriser un paysage aéronautique plus compétitif.

