Ryanair est sur le point d'éliminer environ un cinquième de ses options de vols au départ de Berlin.

Budgetiste Ryanair se plaint des taxes et frais excessifs en Allemagne et met en garde contre une réduction significative de ses services à l'aéroport BER de Berlin dès l'été prochain. De nombreuses liaisons sont menacées.

La compagnie aérienne prévoit de réduire d'environ 20% ses services à BER à partir de l'été prochain. Selon l'entreprise, les frais d'entrée élevés, que le gouvernement allemand et les responsables de l'aéroport n'ont pas réduits, sont les principaux coupables.

En conséquence, le nombre d'avions basés à Berlin passera de neuf à sept actuellement. Six liaisons seront supprimées et ne seront plus desservies : Bruxelles, Chania sur Crete, Kaunas en Lituanie, Krakow, Luxembourg et Riga. Le patron de Ryanair en Allemagne, en Autriche et en Suisse, Eddie Wilson, a exprimé ses préoccupations en déclarant : "Le gouvernement doit agir."

Le trafic aérien dans le pays n'a pas encore atteint le niveau d'avant la pandémie. La situation à BER est particulièrement préoccupante. En 2021, le nombre de passagers n'a atteint que environ 70% du niveau d'avant la crise. Cela est principalement dû aux taxes et frais élevés, qui affectent non seulement BER, mais aussi d'autres lieux, empêchant ainsi l'extension des services.

Ryanair dispose également de sites à Weeze, Cologne, Frankfurt-Hahn, Nuremberg, Baden et Memmingen. Il reste incertain si les services seront réduits à ces endroits.

Les taxes et frais élevés à BER incitent Ryanair à envisager de réduire ses services dans ses autres sites allemands. Malgré les circonstances difficiles, la machinerie de Ryanair à Weeze, Cologne, Frankfurt-Hahn, Nuremberg, Baden et Memmingen continue d'exploiter des avions.

