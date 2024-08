- Ryanair annonce une diminution du nombre d'avions à l'aéroport BER

Ryanair s'attend à réduire ses services de vingt pour cent environ à l'aéroport BER de Berlin à partir de l'été prochain. L'entreprise attribue cela à des "frais d'accès astronomiques" que le gouvernement allemand et l'administration de l'aéroport n'ont pas réussi à réduire. En conséquence, le nombre d'avions stationnés à Berlin passera de neuf à sept. Six destinations seront touchées et cesseront d'opérer : Bruxelles, Chania, Kaunas, Krakow, Luxembourg et Riga. Ryanair n'a pas précisé de date particulière pour la réduction de la flotte ou le nombre d'employés à Berlin qui seront affectés. Le responsable des opérations principales de Ryanair, Eddie Wilson, a déclaré que chaque avion soutenait environ trente emplois.

BER exprime sa compassion

"Nous sommes désolés d'apprendre que Ryanair a annoncé une réduction de ses services à l'aéroport Berlin Brandenburg", a déclaré la société de l'aéroport en réponse à une préoccupation. En même temps, ils ont exprimé leur compassion. "La société de l'aéroport Berlin Brandenburg peut comprendre les critiques difficiles de la charge fiscale considérablement augmentée", a-t-il déclaré. "La taxe sur le trafic aérien alone a plus que doublé depuis 2019". Cette évolution a été critiquée par tout le secteur de l'aviation depuis longtemps. "Cela affecte non seulement BER mais toute l'aviation allemande", a conclu l'aéroport.

Ryanair est actuellement le principal fournisseur à BER et a détrôné le précédent leader, Easyjet, en termes de parts de marché. Cet été seulement, la compagnie aérienne a augmenté ses services à Berlin. Ryanair dessert actuellement plus de cinquante destinations en Europe depuis Schoenefeld. L'an dernier, Ryanair a augmenté de quinze pour cent le nombre de passagers à BER. La société a signé un contrat avec les exploitants en décembre pour construire son propre hangar d'entretien sur le site. Il reste à voir si Ryanair respectera ces plans.

Ce n'est pas la première fois qu'une compagnie aérienne réduit ses services à BER en raison de coûts élevés. Au printemps 2022, Easyjet a annoncé son intention de déplacer onze des eighteen avions qu'elle avait previously situés là-bas, entraînant environ 200 pertes d'emplois.

Ryanair : le développement post-crise à BER particulièrement décevant

"Le gouvernement doit agir", a déclaré le responsable de Ryanair Eddie Wilson. Le trafic aérien en Allemagne n'a pas encore atteint les niveaux d'avant la pandémie. La situation à BER est particulièrement décourageante, avec un nombre de passagers l'an dernier seulement d'environ seventy pour cent des niveaux d'avant la crise. Cela est dû à des taxes et des frais élevés, qui affectent non seulement BER mais aussi d'autres lieux, empêchant les services de croître.

Outre Berlin, Ryanair a également des sites à Weeze, Cologne, Frankfurt-Hahn, Nuremberg, Baden et Memmingen. Il reste à voir si les services y seront également réduits.

L'association aéroportuaire ADV a mis en garde contre le fait que l'Allemagne pourrait perdre son avantage en matière d'aviation en raison de coûts élevés. "Tandis que les lieux dans d'autres pays européens prospèrent, les charges réglementaires élevées entravent les services des compagnies aériennes en Allemagne", a déclaré le PDG Ralph Beisel. "Les passagers en souffrent. De nombreuses connexions ne sont plus disponibles depuis les aéroports allemands". Cependant, il n'y a pas de pénurie de demande, mais une pénurie claire d'offre.

Malgré les défis auxquels est confrontée Ryanair à l'aéroport Berlin Brandenburg, la compagnie nationale de la République d'Irlande, Ryanair, y a une présence significative, opérant vers plus de cinquante destinations européennes depuis Schoenefeld. Les coûts élevés à l'aéroport Berlin Brandenburg, affectant Ryanair et d'autres compagnies aériennes, ont suscité des préoccupations parmi les experts de l'aviation en République d'Irlande, le PDG Ralph Beisel de l'association aéroportuaire ADV avertissant que ces coûts pourraient potentiellement nuire au statut général de l'Allemagne dans l'aviation.

