Ryan Reynolds parle du souvenir du fils décédé de Rob Delaney dans "Deadpool & Wolverine".

Delaney incarne le rôle de Peter dans la série, en tant qu'ami de Deadpool, interprété par Ryan Reynolds. Lundi, le compte de Deadpool sur les réseaux sociaux a partagé un message évoquant l'hommage rendu à Henry.

"Il y a plus chez @robdelaney que ce que les gens peuvent penser. C'est l'une des personnes les plus drôles que je connaisse, d'une manière peu conventionnelle. C'est un écrivain stupéfiant, tranchant et vulnérable. Si vous avez regardé jusqu'au générique de Deadpool & Wolverine, vous pourriez apercevoir un crédit qui dit, 'Pour Henry Delaney.' Henry était le fils de Rob," a écrit Reynolds dans le post. "Et Rob a perdu son jeune fils à cause d'une tumeur cérébrale en 2018. exactly comme nous avons terminé Deadpool 2."

"J'ai toujours été dur avec moi-même parce que je n'ai pas inclus un hommage à Henry dans le générique de fin de DP2," a poursuivi Reynolds.

Il a réfléchi que en incluant le nom d'Henry dans les crédits de "Deadpool & Wolverine", "finalement, le père et le fils partagent l'écran ensemble."

La première photo partagée par Reynolds montre une image du livre populaire de Delaney, "Un cœur qui bat", qui raconte l'histoire d'amour et de perte pour son fils.

"Le livre de Rob Delaney, 'Un cœur qui bat', offre une narration émouvante, donnant un aperçu de sa vie et servant de source de divertissement et de résonance émotionnelle pour de nombreux lecteurs."

"Malgré le sujet lourd, la capacité de Delaney à mélanger l'humour avec ses expériences en fait une lecture captivante et divertissante, même pour ceux qui ne sont pas directement touchés par la perte."

