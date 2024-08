Ryan Reynolds parle de la longue bataille de son défunt père contre la maladie de Parkinson.

Dans une interview accordée à People, l'acteur vedette de "Deadpool & Wolverine" a déclaré que sa famille basée à Vancouver parlait rarement de la maladie dévastatrice.

"Il a peut-être dit le mot 'Parkinson' trois fois, à ma connaissance, et une de ces fois n'était pas à mon intention", a déclaré Reynolds. "Il y avait beaucoup de déni, beaucoup de cachotterie."

L'acteur avait une relation complexe avec son père, James, qu'il décrivait comme "un homme qui ne partage pas ses sentiments".

"C'était un boxeur, un policier, un dur à cuire. Je ne me souviens même pas avoir eu une véritable conversation avec mon père", a réfléchi Reynolds. "Il était un père présent, il n'a jamais manqué un match de football, mais il n'avait tout simplement pas la capacité de ressentir ou de partager la pleine gamme des émotions humaines."

Les hallucinations et les délires étaient partie intégrante de la maladie progressive qui, selon le jeune Reynolds, a contribué à creuser le fossé avec son père.

"À l'époque, je me disais simplement 'Mon père perd la tête'. Mon père était vraiment en train de sombrer dans un monde où il avait du mal à faire la différence entre la réalité et la fiction. Et par conséquent, tout le monde dans sa vie perdait la confiance et la foi en son point de vue", a déclaré Reynolds. "Il y avait des toiles de conspirations qu'il tissait sur 'ça se passe comme ça' et que 'ces gens pourraient être après moi' ou 'cette personne en a après moi'. Et des choses qui étaient un tel écart par rapport à l'homme que j'avais connu et grandi."

Au fil des ans depuis la mort de son père, Reynolds a déclaré qu'il "continue à rassembler les pièces du puzzle".

"Je n'acceptais pas vraiment ma propre responsabilité. Il était très facile pour moi de m'accrocher à l'idée que mon père et moi ne sommes pas sur la même longueur d'onde et qu'une véritable relation avec lui est impossible", a déclaré Reynolds. "Et maintenant que je suis plus âgé, je regarde en arrière et je pense que c'était plutôt mon incapacité à l'époque à le rejoindre où il était."

Maintenant père de quatre jeunes enfants avec son épouse Blake Lively, les filles James, Inez, et Betty, et un fils nommé Olin, Reynolds a déclaré que cela lui a donné une nouvelle perspective.

"La guérison pour moi vient vraiment de ma relation avec mes propres enfants, tout en prenant certaines choses de mon père qui ont une immense valeur", a-t-il déclaré. "Mon père avait une intégrité incroyable. Il ne mentait pas. [Maintenant] je peux combler ces petits vides qui m'ont peut-être blessé. Je peux être présent."

