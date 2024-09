Ryan Reynolds a révélé que le patron de Disney Bob Iger lui a demandé d'éliminer une ligne spécifique dans le projet "Deadpool & Wolverine".

Au festival de l'Innovation de Fast Company de cette semaine à New York, selon Deadline, l'acteur, producteur et co-scénariste de "Deadpool", Ryan Reynolds, a révélé qu'il n'y avait qu'une seule réplique dans le film entier qu'on lui avait demandé de retirer - avec "on" faisant référence à Disney, qui possède Marvel Studios.

Le public s'est naturellement demandé quelle pouvait être cette réplique, mais Reynolds a secoué la tête. "Non, non, non ! Et ils avaient raison !" a-t-il déclaré.

Imitant le PDG de Disney, il a dit : "Dès que quelqu'un dit quelque chose comme 'Ryan, Bob Iger à l'appareil. J'aimerais que vous retiriez cette réplique. Ça va vraiment nous causer des problèmes ici.'"

Lorsque Reynolds a entendu cela, il a expliqué : "Quelque chose dans mon cerveau se met en route et dit 'Il faut garder cette réplique ! Elle est précieuse !'"

Mais après y avoir reflechi à nouveau, il a admis : "Bien sûr, je peux retirer cette réplique. Est-ce que je peux parler de Pinocchio à la place ? Et la réponse est oui !"

Malheureusement, nous ne saurons peut-être jamais quelle était la réplique incriminée. Mais dans son dernier rôle, Deadpool, le premier film Marvel classé R sous la propriété de Disney, Reynolds a fourni plenty de blagues et de dialogues grivois.

Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander à La Torche Humaine.

