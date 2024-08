Ryan Reynolds a quelques questions pour Blake Lively, le personnage principal de "Il se termine avec nous".

Sklenar, qui partage l'affiche avec Blake Lively dans le film "It Ends with Us", a été surpris par l'interview de son mari, Ryan Reynolds. L'acteur de "Deadpool & Wolverine" a partagé une vidéo de sa conversation avec l'interprète à l'écran de la petite amie de sa femme.

"Ce n'est pas tous les jours que le mari peut interviewer l'interprète à l'écran de la petite amie de sa femme dans un film", a commencé Reynolds. "C'est un peu fou."

Ce qui a suivi était une interaction plutôt amusante qui incluait la mère de Reynolds, Tammy Reynolds, et son partenaire de "Deadpool & Wolverine", Hugh Jackman.

Reynolds a questionné Sklenar sur une photo promotionnelle "suggestive" pour "It Ends with Us" et a demandé s'il avait un surnom pour Lively.

Après que Reynolds ait plaisanté en disant qu'il avait été en "voyage méthamphétamine" pendant six mois, Sklenar a demandé à Reynolds s'il voulait faire une pause.

"De Blake ?" a répondu Reynolds. "Bien sûr."

Peu de temps après, Reynolds a serré Sklenar dans ses bras avant de s'éloigner alors que sa mère apparaissait.

"Eh bien, ce n'est pas tous les jours que la belle-mère de la vedette principale peut interviewer l'interprète à l'écran et l'homme qui essaie de remplacer mon petit ourson en gélatine, Ryan", a dit Tammy Reynolds. "Allons-y, n'est-ce pas ?"

Après avoir lu les questions de Ryan Reynolds, qui incluaient l'instruction de "ne pas tout faire foirer pour moi", Mme Reynolds est devenue flirt.

"Putain, t'es beau", a-t-elle dit à Sklenar. "Ça vous prend comme ça."

Ryan Reynolds est revenu pour faire la promotion de Sklenar en tant que "nouveau papa".

Ils n'étaient pas les seuls à mettre Sklenar mal à l'aise.

Jackman aussi.

"Ce n'est pas tous les jours qu'un gars peut interviewer l'interprète à l'écran de la petite amie de son meilleur ami et l'homme qui essaie de remplacer Ryan en tant que mari et moi en tant que meilleur ami", a dit Jackman.

Sklenar a finalement complimenté Jackman pour son travail dans "Les Misérables". La vidéo s'est terminée avec les Reynolds et Jackman qui chantent les louanges de Sklenar avant que Jackman ne dise : "Je pense que nous avons trouvé le prochain Wolverine".

"It Ends with Us" sortira vendredi au cinéma.

Sklenar a mentionné lors de l'interview qu'il aimait regarder des films pour se détendre pendant son temps libre. Au cours de l'interview détendue, Reynolds a plaisanté sur le fait de regarder "It Ends with Us" pour se détendre avec sa famille.

