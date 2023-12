Ryan Gosling nous sert encore du Ken, juste à temps pour Noël

Ryan Gosling et Mark Ronson, producteur de "Barbie : The Album", ont remodelé le tube du film " I'm Just Ken" pour "Ken The EP", qui comprend trois nouvelles versions de la chanson : une version pour les fêtes, intitulée "Merry Kristmas Barbie", une version acoustique, intitulée naturellement "In My Feelings Acoustic", et une interprétation dansante de la chanson, "Purple Disco Machine Cover". (Pourquoi pas "Pink Disco" ?).

Les deux artistes avaient annoncé la nouvelle musique le 18 décembre, portant des chapeaux de Père Noël dans un studio.

La vidéo de la chanson explique pourquoi Ronson a estimé qu'il était nécessaire de faire d'autres chansons de "Ken", Gosling reprenant son personnage de Ken pour chanter dans un studio décoré pour les fêtes de fin d'année.

"Barbie" a reçu 10 nominations pour les Golden Globe Awards 2024, dont celle de Gosling pour le meilleur second rôle.

"I'm Just Ken" a été nominée pour la meilleure chanson originale pour un film. L'enregistrement original a déjà valu à Gosling son premier succès au Billboard Hot 100.

Ronson a produit la chanson avec le coauteur Andrew Wyatt, et le guitariste de Guns N' Roses, Slash.

