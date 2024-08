- RWE construit deux parcs éoliens supplémentaires en mer du Nord

Géant de l'énergie RWE a obtenu l'autorisation de la Agency Network Fédéral pour construire deux nouveaux parcs éoliens offshore dans la mer du Nord. L'entreprise a remporté les droits pour deux zones situées à 110 et 115 kilomètres au nord-ouest de l'île de Borkum, à la frontière avec la zone économique exclusive néerlandaise. Chacune des deux zones peut accueillir des éoliennes avec une capacité totale de 2 000 mégawatts. Si des éoliennes de grande taille avec une capacité individuelle de 15 mégawatts sont utilisées, cela représenterait 133 éoliennes par parc.

Développement conjoint avec TotalEnergies ?

RWE paiera un prix d'enchère total de 250 millions d'euros pour les deux zones, a annoncé l'entreprise à Essen. Elle explorera également la possibilité d'un développement conjoint des projets offshore avec TotalEnergies. RWE n'a initially pas fourni plus de détails sur la nature et l'ampleur d'une éventuelle participation de la société pétrolière française dans les projets.

Les parcs sont prévus pour être mis en service en 2031 et 2032.

RWE vise à prendre des décisions d'investissement finale en 2027 et 2028. La construction en mer est prévue pour 2029 et 2030, avec une mise en service complète prévue pour 2031 et 2032. RWE exploite déjà 19 parcs éoliens offshore, dont six au large des côtes allemandes. D'autres sont déjà en construction.

L'agence réseau a également attribué les droits pour une autre zone lundi, où un parc éolien d'une capacité de 1 500 mégawatts doit être construit. Le vainqueur était Waterekke Energy GmbH. L'autorité n'a fourni aucune information sur les enchères dans l'un ou l'autre des cas.

