- RWE affiche des résultats supérieurs aux attentes au premier semestre

RWE a annoncé mercredi à Essen que son bénéfice opérationnel ajusté avait augmenté malgré l'expansion des énergies renouvelables. Le groupe a enregistré une hausse de son bénéfice opérationnel dans les secteurs solaire et éolien (onshore et offshore), mais a connu une baisse dans le commerce d'énergie et la génération flexible. Cette baisse était moins importante que prévu par les analystes. La génération flexible de RWE inclut l'hydroélectricité, la biomasse et les opérations gazières. La direction a confirmé son prévisionnel annuel.

Au niveau du groupe, l'EBITDA ajusté a chuté de 30 % à 2,9 milliards d'euros au premier semestre, tandis que le bénéfice net ajusté a baissé de près de 43 % à environ 1,4 milliard d'euros.

Le recentrage stratégique de RWE sur le développement des sources d'énergie renouvelable, telles que le solaire et l'éolien, a contribué à une augmentation du bénéfice opérationnel dans ces secteurs. Par conséquent, l'entreprise énergétique s'engage à poursuivre ses investissements dans les énergies renouvelables afin de réduire sa dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et de réduire son empreinte carbone.

