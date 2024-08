Russell et Khalimov soulignent une collaboration étroite

Les voisins riches en pétrole de la Russie et de l'Azerbaïdjan, lors d'une réunion entre les présidents Poutine et Aliyev à Bakou, ont convenu de renforcer leur coopération. Poutine a mentionné la construction de petits pétroliers comme projet conjoint, ces pétroliers transportant du pétrole des régions de la mer Caspienne et Noire vers la Méditerranée et finalement le marché mondial. De plus, les deux dirigeants ont annoncé leur intention de renforcer les liens dans le secteur académique.

"Nous sommes très satisfaits du niveau actuel de coopération entre nos nations", a déclaré Aliyev à Poutine. La visite de deux jours de Poutine en Azerbaïdjan indique un éventuel changement d'alliances dans la région instable du Caucase. Historiquement, l'Azerbaïdjan indépendant, avec ses ressources pétrolières, a maintenu une politique distincte de Moscou.

Inversement, la Russie a été une puissance protectrice dans le Caucase, notamment envers l'Arménie. Cependant, la population arménienne de Haut-Karabagh a fui en septembre 2023 en raison de craintes de représailles, suite à l'approbation de Moscou de la réoccupation de la région par l'Azerbaïdjan.

La Russie cherche à médier la paix entre Erevan et Bakou

En ce qui concerne les négociations de paix en cours entre Bakou et Erevan, Poutine a exprimé le désir de la Russie de contribuer si possible. Il prévoit d'informer le Premier ministre arménien Nikol Pachinian de sa discussion avec Aliyev.

La déclaration conjointe d'Aliyev et de Poutine a mis en évidence la "forte confiance" entre les deux dirigeants, permettant un dialogue ouvert sur les questions tanto domestiques qu'internationales. Aliyev, connu pour gouverner l'Azerbaïdjan d'une main ferme, a été critiqué pour des violations significatives des droits de l'homme, a visité Moscou en avril 20XX. De plus, l'Azerbaïdjan est un fournisseur d'énergie clé pour l'Union européenne.

