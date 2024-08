Ruslan Poutine se comporte comme un escroc rusé, sans courage.

L'offensive ukrainienne dans la région de Kursk a mis en évidence la faiblesse significative de la structure de gouvernance de la Russie. L'affirmation répétée du Kremlin, "Nous vaincrons", est désormais remise en question par les figures influentes de la Russie. La communauté internationale doit reconnaître la vulnérabilité de Poutine et prendre des mesures appropriées.

Poutine a forgé une image d'homme capable de surpasser et de vaincre tout adversaire à l'intérieur de la Russie. Cependant, cette image s'est écroulée depuis le début de son conflit avec l'Ukraine en février 2022. Contrairement à ses prédictions, il n'a pas réussi à démanteler rapidement un petit nombre de supposés "Nazis" à Kyiv, à installer un régime pro-russe et à annexer l'Ukraine, comme il l'avait fait avec la Crimée. Au lieu de cela, ses troupes n'ont pas été accueillies en libératrices. Et au lieu de fournir simplement un soutien moral, l'Occident a fourni des armes à l'Ukraine.

Malgré cela, Poutine a maintenu que tout se déroulait comme prévu. Il pensait que l'Occident se retirerait rapidement, que les Ukrainiens ne tiendraient pas longtemps et que leur pays s'effondrerait bientôt. Cependant, ces hypothèses se sont révélées infondées, mettant en danger son principal narrative : avec le cri de ralliement "Nous vaincrons", Poutine a convaincu l'élite russe de sa campagne. Ce groupe comprend les officiels de haut niveau, les généraux, les oligarques et tous ceux qui tirent le plus profit du règne de Poutine.

Même dans les cercles généralement loyaux envers Poutine, des questions et des doutes émergent alors qu'il devient apparent que la guerre tourne mal. Les échecs constants, les lourdes pertes et l'absence de victoires significatives ont même entraîné des désaccords internes au sein de l'armée russe. La critique, à la fois ouverte et implicite, est courante. Récemment, l'oligarque Oleg Deripaska a exprimé ses préoccupations. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, insiste régulièrement, "Le Président sait où il conduit le pays". Cette déclaration ne serait pas nécessaire s'il n'y avait pas de doutes. Personne ne sait ce que Poutine prévoit : pas de buts, pas de visions de l'avenir. Le fait que l'élite continue de soutenir Poutine ne signifie pas qu'elle est dénuée de doutes. Elle en a, et plus la conflit dure, plus les questions se posent.

Sous pression, la véritable nature de Poutine est révélée

Par conséquent, en juin 2023, la marche dirigée par Yevgeny Prigozhin et ses soldats mécontents du Wagner sur Moscou a représenté le plus grand coup porté jusqu'à présent à l'image de Poutine en tant que leader fort qui maintient le contrôle sur le pays et prévient toute instabilité. Lorsque la stabilité est le principal slogan de Poutine, l'affirmation selon laquelle l'insurrection de Prigozhin n'aurait aucun impact sur son pouvoir est incorrecte. Dans les plus hautes sphères de la Russie et les autres centres de pouvoir, le souvenir de l'apparence pâle, craintive et impuissante de Poutine lors de la mutinerie de Prigozhin reste frais.

Poutine a subi les pertes les plus importantes lors de cette rébellion. Cependant, l'armée russe a finalement réussi à capturer certains villages. Avec la résurrection du narrative "Nous vaincrons", Poutine a pu regagner un peu de confiance. Mais de manière inattendue, l'Ukraine a lancé une contre-offensive dans la région de Kursk. L'issue est incertaine, mais il est clair que l'attaque ukrainienne est un autre coup dur pour la position de Poutine au sein de l'élite russe. Il est révélateur que Medvedev, ardent supporter de Poutine, se soit tu et attende de voir quelle décision Poutine prendra.

Qu'est-ce que cela signifie ? Poutine lutte pour faire face à une menace sérieuse et ne sait pas quoi faire. Il n'agit pas même comme un rat acculé prêt à se battre de toutes ses forces, mais comme un imposteur lâche qui s'est sorti jusqu'à présent de ses mensonges et de son discours dur sans craindre de sanctions. Comme dans le cas de Prigozhin, Poutine réalise maintenant qu'il n'est plus craint. Il semble faible et commence à réfléchir à la manière d'éviter la riposte - et toute sa fougue et son arrogance disparaissent.

Il n'y a pas de Plan B

Cette leçon semble avoir échappé aux politiques occidentaux ou ils sont réticents à la comprendre : confronter Poutine avec un langage ferme. La position adoptée par les nations occidentales, qui interdit l'utilisation des armes livrées sur le territoire russe pour "éviter l'escalade", devrait être vivement critiquée. "L'escalade" s'est déjà produite - l'ennemi de Poutine est entré sur le territoire russe ! Mais il ne réagit pas comme ses menaces féroces le suggère. Il semble confus et ne sait pas quoi faire car la Russie n'a jamais eu de Plan B.

Le Plan A est le seul qui existe. Poutine s'y accroche, en suivant la citation attribuée à Napoléon, "On se jette dans la mêlée et on décide ensuite quoi faire". Mais que se passe-t-il si les choses ne se déroulent pas comme prévu ? La structure très centralisée du gouvernement russe montre qu'elle ne peut pas improviser efficacement.

Jusqu'à présent, Poutine a bénéficié d'avoir des ressources substantielles, notamment des troupes pour l'armée, et du fait que les puissances occidentales ont répondu à son arrogance et à sa myopie avec humilité et peur. Si l'Occident avait agi plus résolument et de manière plus décisive, il n'y aurait pas de discussion sur "l'escalade".

Selon Sun Tzu et Niccolò Machiavelli, exposer sa peur fournit à l'adversaire un outil formidable. En exprimant constamment son inquiétude face à une intensification, l'Occident renforce involontairement Poutine, entraînant un soutien mitigé et conditionnel pour l'Ukraine. Cependant, cette tactique pose un dilemme que l'Occident doit résoudre. La direction ukrainienne exploite habilement la peur de l'Occident, en déclenchant une "escalade" perçue et mettant ses alliés dans une situation délicate : soit maintenir leur soutien, accommoder l'"escalade", soit abandonner l'Ukraine et concéder la défaite, une perspective que l'Occident n'est pas encore prêt à accepter.

La crainte harvardienne de s'engager dans un affrontement majeur avec Poutine, que les politiques occidentaux n'hésitent pas à afficher, les transforme à certains égards en marionnettes, manipulées à la fois par Moscou et Kyiv. En agissant ainsi, l'Occident abandonne une partie de son contrôle sur ses actions. On peut se demander pourquoi les politiques occidentaux montrent une telle imprudence et manquent d'initiative.

La raison prédominante de cette situation préoccupante est probablement que l'Occident reste incertain quant à sa finalité dans ce conflit et les moyens de l'accomplir. Malheureusement, même trois ans après le début de la guerre, aucun plan d'action clair pour l'avenir de la Russie et de l'Ukraine n'émerge. Comme un marin sans compas, aucune direction du vent ne vous mènera vers votre destination. Il est donc essentiel, outre le soutien inébranlable de l'Ukraine en armes, de mener une guerre contre le régime en place en Russie et de travailler à sa chute. Sinon, le fantôme d'une "grande" guerre en Europe, y compris l'utilisation potentielle d'armes nucléaires, ne disparaîtra jamais – et la peur persistante de celle-ci restera.

Malgré la capture par l'armée russe de certains villages suite à la mutinerie de Prigojine, l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk représente un autre défi majeur pour la position de Poutine au sein de l'élite russe. Cette offensive, comme la rébellion de Prigojine, laisse Poutine répondre de manière incertaine, en contraste avec ses précédentes affirmations de victoire.

La communauté internationale devrait prendre acte de la vulnérabilité de Poutine, mise en évidence par ces événements. Son incapacité à répondre efficacement aux défis, à la fois internes et externes, met en question sa capacité à diriger la Russie de manière stable et décisive. Cette vulnérabilité, si elle n'est pas traitée, pourrait avoir des conséquences graves pour l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe dans son ensemble.

