Personnel

Rudy Giuliani en bref

Date de naissance : 28 mai 1944

Lieu de naissance : Brooklyn, New York

Nom de naissance : Rudolph William Louis Giuliani

Père : Harold Giuliani Harold Giuliani, propriétaire de taverne

Mère : Helen (D'Avanzo) Giuliani Helen (D'Avanzo) Giuliani, secrétaire

Mariages : Judith Nathan (24 mai 2003-2019, divorcée) ; Donna Hanover (15 avril 1984-10 juillet 2002, divorcée) ; Regina Peruggi (26 octobre 1968-1982, annulée)

Enfants : avec Donna Hanover : Caroline et Andrew

Formation : Manhattan College, B.A., 1965 ; New York University Law School, J.D., 1968 (magna cum laude)

Religion : Catholique romain

Autres faits

On lui attribue largement la revitalisation de New York dans les années 1990, lorsque la criminalité a baissé de manière significative et que l'économie a connu un véritable essor.

En tant que maire, Giuliani était favorable aux droits des homosexuels, au contrôle des armes à feu et au droit à l'avortement.

Après les attentats du 11 septembre, Giuliani a été largement félicité pour sa réaction à la catastrophe.

Son premier mariage, avec Regina Peruggi, a été annulé au bout de 14 ans lorsque Giuliani a découvert que lui et sa femme étaient cousins au second degré.

Son père, Harold Giuliani, a fait de la prison pour vol à main armée dans les années 1930.

Chronologie

1968-1970 - Après avoir obtenu son diplôme de droit, Giuliani est stagiaire auprès du juge Lloyd MacMahon, du district sud de New York.

1970 - Il rejoint le bureau du procureur des États-Unis.

1975-1977 - Déménagement à Washington, DC, après avoir été nommé procureur général adjoint et chef de cabinet du procureur général adjoint Harold Tyler.

1977-1981 - Retourne àNew York et rejoint le cabinet d'avocats Patterson, Belknap, Webb et Tyler.

1981-1983 - Avocat général adjoint, le troisième poste le plus élevé du ministère américain de la justice.

1983-1989 - Procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Pendant cette période, Giuliani acquiert une notoriété nationale en poursuivant Ivan Boesky, Michael Milken et diverses figures de la mafia.

1989 - Giuliani démissionne de son poste de procureur et se présente pour la première fois à la mairie de New York. Il perd contre David Dinkins dans une course serrée.

1993 - Il devient le premier maire républicain de New York depuis 20 ans, après avoir battu Dinkins.

1er janvier 1994-31 décembre 2001 - Maire de New York.

1997 - Il est réélu maire avec une large marge, remportant quatre des cinq arrondissements de New York.

27 avril 2000 - Révèle qu'il souffre d'un cancer de la prostate.

19 mai 2000 - Annonce qu'il abandonne la course au Sénat américain pour se consacrer au traitement de son cancer.

2001 - Il est nommé personnalité de l'année par Time.

15 octobre 2001 - La reine Élisabeth II le nomme chevalier commandeur honoraire de l'Empire britannique.

2002 - Publication de son livre "Leadership".

Janvier 2002 - Il quitte la mairie et fonde Giuliani Partners, une société de conseil en sécurité.

8 mars 2002 - Il reçoit le prix présidentiel Ronald Reagan pour la liberté des mains de Nancy Reagan.

30 août 2004 - Il prononceun discours lors de la convention nationale du parti républicain à New York et fait ensuite campagne pour la réélection du président George W. Bush .

Mars 2005 - Rejoint le cabinet d'avocats texan Bracewell & Patterson en tant qu'associé. Le cabinet est alors rebaptisé Bracewell & Giuliani.

2006 - M. Bush nomme M. Giuliani à la tête de la délégation qui se rendra à Turin, en Italie, pour les cérémonies de clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2006.

5 février 2007 - Dépose une déclaration de candidature auprès de la FEC pour l'élection présidentielle de 2008.

30 janvier 2008 - Se retire de l'élection présidentielle de 2008 et soutient John McCain.

23 mai 2009 - Se dispute avec l'éditeur et cinéaste John McCluskey, qui est ensuite arrêté pour avoir prétendument menacé de frapper Giuliani.

19 janvier 2016 - Le cabinet d'avocats international Greenberg Traurig annonce que M. Giuliani rejoint l'entreprise en tant que président mondial de sa pratique en matière de cybersécurité, de protection de la vie privée et de gestion de crise et en tant que conseiller principal du PDG Richard A. Rosenbaum.

12 janvier 2017 - L'équipe de transitiondu président élu Donald Trump annonce que M. Giuliani la rejoindra en tant que conseiller "concernant les problèmes de cybersécurité du secteur privé et les solutions émergentes développées dans le secteur privé".

19 avril 2018 - Ilrejoint l'équipe juridique personnelle de Trump.

10 mai 2018 - Il annonce qu'il a démissionné de son cabinet d'avocats, Greenberg Traurig, afin de se concentrer sur son travail juridique pour Trump pendant l'enquête de l'avocat spécial sur l'ingérence de la Russie dans l'élection de 2016.

16 janvier 2019 - Dans une interview avec Chris Cuomo de CNN, Giuliani déclare qu'il n'a jamais nié que la campagne de Trump était en collusion avec le gouvernement russe pendant la campagne de 2016, mais seulement que le président lui-même n'était pas impliqué dans la collusion.

9 mai 2019 - Le New York Times publie un rapport dans lequel Giuliani dit qu'il prévoit de se rendre en Ukraine pour enquêter sur le fils de l' ancien vice-président Joe Biden, Hunter Biden, qui travaillait pour une société gazière appelée Burisma Holdings qui appartenait à un oligarque. M. Giuliani affirme qu'en 2016, le vice-président a fait pression de manière inappropriée sur l'Ukraine pour qu'elle évince un procureur qui enquêtait sur Burisma. L'allégation de M. Giuliani est mise à mal par un rapport de Bloomberg, qui décrit l'enquête sur Burisma comme "dormante" en 2016. Giuliani déclare au Times qu'il est approprié pour lui d'enquêter sur Biden, même si l'ancien vice-président fait campagne pour l'investiture démocrate de 2020.

11 mai 2019 - Giuliani fait volte-face et déclare qu'il ne se rendra plus en Ukraine pour faire pression sur les dirigeants du pays afin qu'une enquête soit menée sur Joe Biden et son fils.

19 septembre 2019 - Giuliani apparaît sur CNN et déclare qu'il a demandé aux responsables ukrainiens d'enquêter sur Biden.

9 octobre 2019 - Deux associés de Giuliani, Igor Fruman et Lev Parnas, sont appréhendés par les autorités à l'aéroport international de Dulles avant d'embarquer sur un vol à destination de Vienne avec des billets aller simple. Les deux hommes, qui aidaient Giuliani à faire des recherches sur Biden, sont inculpés de plusieurs chefs d'accusation, notamment de conspiration, de fausses déclarations et de violations des lois sur le financement des campagnes électorales. Parnas était l'homme de confiance de Giuliani en Ukraine, aidant l'ancien maire à entrer en contact avec d'anciens et d'actuels responsables à l'étranger. Selon l'acte d'accusation, Parnas et Fruman ont acheminé des centaines de milliers de dollars de dons illégaux provenant de ressortissants étrangers vers un super PAC proche de Trump. Les deux hommes ont également participé à une opération visant à évincer l'ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Marie Yovanovitch.

10 octobre 2019 - Giuliani déclare à The Atlantic qu'il avait prévu de se rendre à Vienne, mais qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer Fruman et Parnas avant leur retour d'Europe. Séparément, Trump dit qu'il ne connaissait pas Parnas et Fruman, même si Parnas avait posté de multiples photos de lui-même avec Trump, le vice-président Mike Pence et Donald Trump Jr.

15 octobre 2019 - Le sous-secrétaire d'État adjoint américain aux affaires européennes et eurasiennes, George Kent, témoigne que vers janvier 2019, Giuliani a demandé un visa au département d'État et à la Maison-Blanche pour que l'ancien procureur général ukrainien Viktor Shokin puisse se rendre aux États-Unis .

7 décembre 2019 - Après le retour de Giuliani d'un voyage en Ukraine, où il aurait rencontré de nombreux anciens fonctionnaires et filmé des scènes pour une émission de télévision sur le One America News Network, Trump annonce que son avocat personnel va soumettre un rapport au Congrès et au procureur général sur ses conclusions.

16 décembre 2019 - Le New Yorker publie un article dans lequel Giuliani est cité disant que l'éviction de Yovanovitch était un élément clé de son effort pour déterrer des saletés sur les démocrates au nom de Trump.

23 décembre 2019 - Le magazine New York publie une interview de Giuliani dans laquelle il accuse le financier juif George Soros de nommer des ambassadeurs américains, d'employer des agents du FBI et d'être un ennemi d'Israël. Giuliani affirme que son opposition à Soros n'est pas ancrée dans l'antisémitisme. "Soros est loin d'être un juif", déclare-t-il. "Je suis plus juif que Soros.

10 février 2020 - Leministre américain de la Justice, William Barr, confirme que le ministère de la Justice des États-Unis a reçu des informations de Giuliani sur ses activités en Ukraine.

15 octobre 2020 - Le Washington Post rapporte que la Maison-Blanche a été avertie en 2019 que M. Giuliani "était utilisé pour transmettre des informations russes erronées" au président. Citant des conversations avec quatre anciens responsables familiers de l'affaire, le Post affirme que les agences de renseignement américaines ont averti la Maison Blanche que Giuliani "était la cible d'une opération d'influence des services de renseignement russes" dans laquelle Trump était le destinataire de la désinformation.

14 novembre 2020 - Trump annonce sur Twitter qu'il a chargé M. Giuliani de s'occuper des contestations judiciaires de sa campagne après l'élection.

6 décembre 2020 - Giuliani est admis à l'hôpital de l'université de Georgetown après avoir été testé positif au Covid-19, confirme à CNN une source au fait de l'affaire. Quelques heures plus tôt, M. Giuliani avait semblé confirmer son diagnostic positif, quelques heures après que M. Trump l'ait annoncé sur Twitter, en tweetant qu'il était "très bien soigné et qu'il se sentait bien". Il quitte l'hôpital après quatre jours.

25 janvier 2021 - La société Dominion Voting Systems, spécialisée dans les technologies électorales, intente une action en justice contre Giuliani pour un montant de 1,3 milliard de dollars en raison de ses allégations de fraude électorale.

29 avril 2021 - Des agents fédéraux exécutent un mandat de perquisition dans l'appartement et le bureau de Giuliani à Manhattan. Robert Costello, l'avocat de Giuliani, déclare que le mandat décrit une enquête sur une éventuelle violation des lois sur le lobbying étranger et qu'il vise des communications entre Giuliani et des personnes, dont un ancien chroniqueur de The Hill, John Solomon.

17 mai 2021 - Une lettre des avocats de Giuliani adressée à la Cour est dévoilée. Elle affirme que l'examen par les autorités fédérales du matériel saisi lors d'une perquisition secrète du compte iCloud de Giuliani en 2019 était illégal et suggère que les mandats de perquisition exécutés à la fin du mois dernier à son domicile et à son bureau de Manhattan étaient le "fruit de cet arbre empoisonné".

24 juin 2021 - Giuliani est suspendu de la pratique du droit dans l'État de New York par une cour d'appel qui a estimé qu'il avait fait des "déclarations manifestement fausses et trompeuses" au sujet de l'élection de 2020. Plus tard, sa licence d'avocat est également suspendue à Washington, DC.

18 janvier 2022 - Le comité restreint de la Chambre des représentants chargé d'enquêter sur l'émeute du 6 janvier cite à comparaître Giuliani et trois autres personnes qui ont poussé à diverses conspirations de fraude électorale au nom de Trump.

2 février 2022 - Lesjuges célèbres Robin Thicke et Ken Jeong quittent la scène après que Giuliani se soit démasqué en tant que candidat à l'émission "The Masked Singer", une émission de téléréalité populaire de la Fox dans laquelle les candidats se produisent en costume jusqu'à ce qu'ils soient éliminés.

10 juin 2022 - L'organe disciplinaire du barreau de Washington porte plainte contre Giuliani pour avoir porté des accusations de fraude électorale non fondées devant un tribunal fédéral de Pennsylvanie au nom de Trump après l'élection de 2020. Le dépôt du bureau disciplinaire, appelé accusation, met en péril le statut d'avocat de Giuliani, qui est accusé d'avoir violé les règles de conduite professionnelle de Pennsylvanie.

17 août 2022 - Giuliani comparaît devant un grand jury de Géorgie qui enquête sur les efforts déployés par Trump et ses alliés pour fausser les résultats de l'élection de 2020.

9 janvier 2023 - CNN rapporte que les procureurs ont cité Giuliani à comparaître, lui demandant de remettre des documents à un grand jury fédéral dans le cadre d'une enquête sur la collecte de fonds de Trump après l'élection de 2020.

14 août 2023 - Giulianiest inculpé, avec Trump et 17 autres personnes, en Géorgie, sur des accusations d'État découlant de leurs efforts pour renverser la défaite électorale de l'ancien président en 2020. Il plaide ensuite non coupable et renonce à son droit à une audience de mise en accusation.

30 août 2023 - Un juge fédéral déclare que Giuliani a perdu un procès en diffamation intenté par deux agents électoraux de Géorgie, Ruby Freeman et Shaye Moss, après avoir omis de fournir les informations demandées dans les citations à comparaître. Le 15 décembre 2023, un jury ordonne à Giuliani de payer près de 150 millions de dollars à Freeman et Moss. Trois jours plus tard, ces derniers intentent une nouvelle action en justice contre Giuliani, demandant à un juge fédéral de lui interdire définitivement de mentir à leur sujet.

26 septembre 2023 - HunterBiden dépose une plainte civile contre Giuliani et l'ancien avocat de Giuliani, affirmant qu'ils ont causé " l'anéantissement total " de sa vie privée numérique et violé les lois fédérales et nationales sur la vie privée informatique par leurs efforts présumés de piratage de ses appareils.

4 octobre 2023 - Intenteun procès en diffamation contre Joe Biden pour l'avoir traité de "pion russe".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com