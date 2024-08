Rudolph laisse entendre qu'elle reviendra à SNL pour interpréter à nouveau Kamala Harris.

D'après le compte-rendu de Rudolph, partagé sur "Jimmy Kimmel Live" avec l'invité RuPaul lundi dernier, la question de l'appariton de Kamala Harris dans SNL a été abordée.

Rudolph a plaisanté, "Alors, sympa de votre part d'aborder le sujet, personne d'autre ne m'a posé la question."

Les spéculations ont été nombreuses depuis que Harris a obtenu l'investiture démocrate pour la présidence, concernant le retour éventuel de Rudolph pour incarner Harris dans l'émission tardive.

Rudolph a confié qu'elle n'avait jamais connu une expérience pareille de toute sa carrière d'actrice.

"Cette expérience est un événement exaltant et immense pour moi, qui semble dépasser mes compétences ou tout ce que j'ai jamais accompli", a-t-elle déclaré. "J'ai déjà incarné Harris dans l'émission, mais quand elle a annoncé sa candidature, j'étais chez moi en train de regarder 'The Bear', et j'ai appris que j'allais apparaître dans SNL - une totale surprise !"

Rudolph a ajouté que tout le monde semble impatient que cela se produise, ce qu'elle trouve "formidable" et "excitant".

"Si on m'avait dit il y a cinq ans que je jouerais un jour un candidat à la présidence, je ne l'aurais pas cru", a-t-elle déclaré. "Le simple fait de penser que je pourrais avoir un rôle à jouer dans tout ça est incroyable."

Rudolph a également mentionné que c'était rare qu'un candidat à la présidence lui ressemble, jusqu'à présent.

Enfin, SNL célébrera sa 50ème saison en retournant sur NBC avec de nouveaux épisodes le 28 septembre.

