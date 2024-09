Rublyov a besoin de maîtrise de la colère en raison d'une explosion, ce qui conduit à son expulsion.

Andrey Rublev, connu pour son tempérament, fait une crise de rage au tour des 16 à l'US Open. Le Russe de 26 ans, sixième mondial, est battu 3-6, 6-7 (3-7), 6-1, 6-3, 3-6 par le Bulgare Grigor Dimitrov, manquant ainsi sa cinquième apparition en quart de finale à New York.

Dans un accès de colère, Rublev frappe une balle dans le filet, puis s'en prend à son pied avec sa raquette à 1-3 dans le premier set. Il continue de s'emporter, frappant sa main gauche six fois avec les cordes de sa raquette. Des soins médicaux sont administrés pendant une pause, mais ils semblent peu efficaces. Malgré la perte des deux premiers sets, Rublev montre de la résilience, mais finit par succomber dans le dernier set.

Tout au long de sa carrière, Rublev a atteint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem à dix reprises, mais n'a jamais dépassé ce stade. Son tempérament est bien connu ; cette saison, il a été disqualifié du tournoi ATP de Dubai pour avoir insulté un arbitre.

Tiafoe arrête la série de Popyrin

La progression d'Alexei Popyrin prend fin : Frances Tiafoe met fin à l'élan de celui qui a battu Novak Djokovic et se qualifie pour les quarts de finale. L'Américain remporte le match 6-4, 7-6 (7-3), 2-6, 6-3 face à l'Australien et atteint les huitièmes de finale de l'US Open pour la troisième fois.

Tiafoe affrontera désormais le Bulgare Grigor Dimitrov. "Je rêve de jouer sur ce court depuis que je suis enfant", a-t-il déclaré lors de son interview d'après-match à l'Arthur Ashe Stadium, le plus grand court de tennis du monde. Popyrin a perdu le deuxième set face à Tiafoe malgré un avantage de 5-3 avec un avantage de 40-0 sur son service, et malgré sa victoire dans le troisième set.

"J'ai tout donné"

L'espoir américain et chouchou du public, Coco Gauff, est également éliminée au tour des 16. La jeune femme de 20 ans est battue par sa compatriote Emma Navarro 3-6, 6-4, 3-6 dans un match décevant, mettant fin à son rêve de répéter son titre à domicile. Elle quitte le court en larmes. "J'ai vraiment fought hard aujourd'hui. J'ai bien joué, mais pas assez sur mon service", a-t-elle déclaré, ayant commis 19 double fautes : "J'ai tout donné mentalement et émotionnellement."

La numéro 3 mondiale Gauff a remporté son premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows l'année dernière, mais cette année, elle n'a pas réussi à atteindre son meilleur niveau. Gauff avait déjà perdu contre Navarro au tour des 16 à Wimbledon. "C'est incroyable. J'ai été éliminée au premier tour ici les deux dernières années. Cette fois, c'est chez moi", a déclaré la numéro 12 mondiale Navarro, qui affrontera maintenant la joueuse espagnole Paula Badosa : "Coco est une joueuse incroyable. Elle sera de retour et gagnera à nouveau."

Malgré ses crises de colère et ses multiples apparitions en quarts de finale du Grand Chelem, Andrey Rublev peine à aller plus loin, comme en témoigne sa défaite au tour des 16 due à sa frustration sportive.

Coco Gauff, une star du sport américain, présente une performance résiliente Despite her defeat in the round of 16, acknowledging her efforts and expressing disappointment with her serve during the match.

