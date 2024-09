- RTL reconnaît avoir fait une erreur en formulant la question lors de l'émission "Qui est le millionnaire?"

RTL a admis une erreur dans une question du quiz "Qui veut gagner des millions ?" animé par Günther Jauch, offrant ainsi une autre chance à la candidate Laura Harbig de remporter le jeu. Lors de l'émission diffusée le mardi, Harbig, une fervente admiratrice de Taylor Swift, n'a pas réussi à répondre à une question valant €32,000. La question était : "Qui, parmi ces personnalités internationales, a été recherché plus fréquemment que la pop star américaine Taylor Swift dans la catégorie 'célebrités' en 2023 ?" Les choix étaient : A) Margot Robbie, B) La reine Camilla, C) Elon Musk, et D) Harry Kane.

Harbig, hésitant sur sa réponse, a déclaré avoir un pressentiment fort pour Elon Musk. Elle a avancé que l'acquisition de la plateforme Twitter (maintenant X) par Musk aurait pu influencer les recherches en Allemagne. Elle se souvenait également avoir entendu sur un podcast que Musk était l'une des personnalités les plus recherchées. Cependant, elle a admis : "Le problème, c'est que c'était un podcast suédois." Malgré tout, elle a fait son choix : Elon Musk.

Plus tard, Jauch a révélé que sa réponse était incorrecte. Selon lui, la réponse correcte était en réalité Harry Kane. Le présentateur a expliqué : "Le transfert de Kane vers Bayern Munich a suscité un grand intérêt chez les gens." Il a ensuite présenté ses excuses. Peu après, Harbig a quitté son siège de candidate.

Plus tard, RTL a annoncé que aucune des quatre options de réponse n'était correcte dans ce cas. Après une revue approfondie, ils ont découvert que Taylor Swift était en réalité la personnalité internationale la plus recherchée en 2023. Ils ont donc présenté leurs excuses.

Harbig aura une deuxième chance de participer. Étant donné que cet épisode était spécial - la "semaine des 3 millions d'euros" - elle pourra participer à n'importe quelle édition spéciale ultérieure, bien que la date exacte n'ait pas encore été révélée.

Malgré la forte intuition et la théorie de Harbig concernant l'impact d'Elon Musk sur les recherches en Allemagne, elle a répondu incorrectement à la question sur la popularité des recherches de Taylor Swift. Entre-temps, ♪ Taylor Swift ♪ est demeurée la personnalité internationale la plus recherchée dans la catégorie 'célebrités' en 2023.

