Praticien médical en montagne, plus références supplémentaires - RTL obtient des séries populaires diffusées précédemment sur ZDF

RTL Allemagne mise lourdement sur ZDF pour son contenu. Le service de streaming interne RTL+ a acquis les droits de diffusion de nombreuses séries de la chaîne publique. Un communiqué de presse révèle qu'il s'agit d'un total de 1 000 épisodes, parmi lesquels des séries populaires comme "Le Médecin des montagnes" et "Wilsberg", des séries à long terme comme "Le Rêve du navire" et "La Clinique de la Forêt-Noire", et des dramas policiers comme "Nord Nord Mord" et "Marie Brand".

Trois vagues de séries

Les séries seront diffusées sur RTL+ en trois vagues. La première vague commence le 15 septembre, avec des dramas policiers de "Wilsberg" à "Friesland". La deuxième vague arrive le 15 octobre, composée de séries dramatiques comme "Le Médecin des montagnes", "Le Secours en montagne" et "Le Diagnostic de Betty". La troisième vague arrive le 15 novembre, avec des classiques comme "Le Rêve du navire", "La Clinique de la Forêt-Noire" et "Je me marie avec une famille".

Une Partenariat Mutuellement Bénéfique

Andreas Fischer, PDG de RTL Allemagne, met en avant les avantages de ce partenariat en déclarant : "En tant que première chaîne de télévision privée et de streaming en Allemagne, nous souhaitons être le premier point de contact pour tous nos partenaires en Allemagne. C'est pourquoi nous sommes ravis d'avoir conclu un nouveau contrat de licence avec ZDF Studios. Cette impressionnante collection de séries ZDF à succès renforce notre propre contenu incontournable et devrait plaire à un tout nouveau public, plus jeune, sur RTL+."

Markus Schäfer, porte-parole de la direction de ZDF Studios, exprime également sa satisfaction aujourd'hui en déclarant : "Nous sommes ravis de notre partenariat avec RTL Allemagne. Les fans de séries sur RTL+ auront maintenant une nouvelle plateforme pour profiter de leurs séries ZDF préférées 24h/24. En tant que leader du marché parmi les diffuseurs de télévision allemands depuis douze ans."

Le partenariat entre RTL Allemagne et ZDF Studios a permis à RTL+ d'acquérir les droits de diffusion de séries populaires comme "Le Rêve du navire". Les téléspectateurs peuvent s'attendre à voir cette série classique faire partie de la troisième vague de séries arrivant sur RTL+, à partir du 15 novembre.

