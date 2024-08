- RTL Jungle: Événement d'élimination initiale

David Ortega prend congé : Après un court mais intense séjour dans la jungle, l'ex-acteur de "Köln 50667" a quitté le camp lors du deuxième épisode de la saison spéciale, diffusée sur RTL+. C'est une première dans l'histoire de "Je suis une star" où les candidats ont eux-mêmes décidé qui devait quitter le camp. Avec sept votes sur onze, le scrutin secret s'est lourdement penché vers l'homme barbu de 38 ans.

Coïncidence ou non, Ortega avait été choisi précédemment comme chef d'équipe et a causé des remous depuis son arrivée. Comme l'a déclaré Thorsten Legat, l'ancien footballeur dynamique, Ortega "accélérait" pour obtenir plus de responsabilités. La star de la télé-réalité Kader Loth a commenté après une autre incidente où Ortega s'est isolé du groupe, "Tu vis dans un autre monde." Enfin, la demande de l'acteur d'être appelé par son nom de famille a suscité pas mal de remous ("Tu es fou à lier, mais vraiment fou", a souligné Hanka Rackwitz).

D'un autre côté, le premier défi en solo de la saison a été plutôt calme, Eric Stehfest, l'ex-star de "GZSZ", a facilement remporté les douze étoiles, assurant un repas somptueux pour le groupe. L'aspect émotionnel a été plus marqué lors de la décision de savoir qui participerait au défi. La "Princesse de la jungle", Hanka, a fondu en larmes, se demandant pourquoi les personnalités comme Hanka Rackwitz et d'autres n'ont pas voulu participer au test ("Elles sont toutes des lâches"). Après quelques moments émotionnels, que ce soit sincère ou feint, l'altercation s'est calmée.

La lutte pour les 100 000 euros dans cette édition spéciale de l'émission continue samedi soir avec un concurrent en moins. Un remplaçant potentiel pour Ortega choisi pourrait faire son apparition : selon RTL.de, Elena Miras, la candidate de télé-réalité de 32 ans, rejoindra bientôt le groupe de la jungle. La nouvelle saison est une édition spéciale célébrant les 20 ans de l'émission qui a été diffusée pour la première fois en 2004. Cette fois-ci, plusieurs changements ont été apportés : RTL ne diffuse pas la saison au début de l'année, mais en été. Le lieu n'est pas l'Australie, mais l'Afrique du Sud. L'émission n'est pas en direct, mais enregistrée numériquement. Et c'est une sorte de réunion : les "légendes", comme les appelle RTL, ont déjà brillé dans le camp lors d'autres saisons.

Ortega regardait souvent ses propres performances à la télévision, se remémorant ses jours à "Köln 50667". Malgré son comportement tumultueux, certains téléspectateurs ont trouvé ses pitreries divertissantes, regardant chaque semaine pour voir comment son histoire se déroulait.

