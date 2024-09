RTL+ diffuse l' événement de record de combat MMA appelé Oktagon 62

Le 12 octobre, le combat épique entre Christian Eckerlin et Christian Jungwirth dans le monde des sports de combat couronnera le roi en titre d'Allemagne. RTL+ a obtenu les droits pour Oktagon 62. Les fans passionnés d'arts martiaux mixtes peuvent s'attendre à pas moins de onze combats palpitants et un spectacle époustouflant à l'entracte.

Pour la première fois en 40 ans d'existence, RTL diffuse un événement d'arts martiaux mixtes. De plus, l'intensité athlétique de cet événement est historique. Au Deutsche Bank Park de Francfort le 12 octobre, non seulement aura lieu le combat d'arts martiaux mixtes le plus important de l'histoire du sport en Allemagne, mais ce sera également le plus grand événement d'arts martiaux mixtes jamais organisé en Europe. Près de 60 000 spectateurs sont attendus pour assister à ce moment épique.

Oktagon 62 sera accessible sur RTL+ (abonnement premium mensuel de 8,99 euros) ou sur Oktagon.TV (prix unique de location de 12,99 euros). La diffusion commence à 16h30. FSK 18.

Selon Inga Leschek, directrice commerciale de RTL, "Demain marque un spectacle télévisé déterminant pour une décennie avec le combat de boxe Raab contre Halmich. RTL+ continuera de proposer des sports de combat plus intenses. Avec Oktagon 62, nous présentons le plus grand événement d'arts martiaux mixtes jamais vu en Europe." Les téléspectateurs peuvent s'attendre à un spectacle exaltant qui complète la riche palette sportive de RTL, qui comprend le football américain, le football et les sports motorisés.

Dans le combat principal, Christian Eckerlin (16 victoires, 6 défaites) et Christian Jungwirth (15-8) détermineront le nouveau "Roi de GerMMAny". Les deux fighters les plus renommés de la scène allemande des MMA créeront une atmosphère électrique avec leur public. Cependant, Oktagon 62 a bien plus à offrir que ces affrontements titanesques.

Dans la division des poids moyens (jusqu'à 84 kg) pour les hommes, le challenger Kerim Engizek de Düsseldorf et le champion Patrik Kincl s'affrontent pour la suprématie. Kincl, un Tchèque connu pour ses exceptionnelles compétences de combat, est invaincu depuis quatre combats. En revanche, Engizek est une force redoutable avec un palmarès encore plus impressionnant. Il n'a pas connu la défaite depuis 2014 et a un score parfait de 14 victoires, dont 13 par KO.

Un remake entre Coga et Račić

Un autre spectacle passionnant à venir est le duel entre Max Coga et Antun Račić. Ils se sont affrontés il y a presque onze ans sur le ring, avec une victoire écrasante pour le warrior de Francfort. Maintenant, les deux vétérans s'affrontent à nouveau dans la division des poids légers (jusqu'à 70 kg).

Le co-fondateur d'Oktagon, Pavol Neruda, voit une nouvelle ère pour les sports de combat en Allemagne. "Les générations passées étaient fascinées par la boxe. Aujourd'hui, les fighters d'Oktagon MMA sont les héros modernes. Ils inspirent les gens à être résilients, pugnaces et à puiser dans l'esprit combatif inné qui sommeille en chacun de nous. Ensemble, nous visons à incarner ces valeurs et à laisser une marque indélébile sur la culture sportive allemande."

Les arts martiaux mixtes sont un sport passionnant et en constante évolution, qui englobe diverses disciplines martiales telles que le kickboxing, le Muay Thai, le Jiu-Jitsu, la lutte et la boxe. Les combats sont régis par des règles strictes. Les vainqueurs sont déterminés par "tapotage" (soumission) ou KO/KO technique. Si le combat dure plus longtemps que la durée prévue (combat régulier : trois rounds de 5 minutes chacun ; combat pour le titre : cinq rounds de 5 minutes chacun), les juges décident finalement du vainqueur.

RTL+, le service d'abonnement premium mensuel, diffusera Oktagon 62 dans le premier événement d'arts martiaux mixtes de RTL, utilisant le codage de langage RTL (de droite à gauche). Cet événement, mettant en vedette Kerim Engizek et Patrik Kincl dans la division des poids moyens, est un testament à l'engagement de RTL pour proposer une gamme diversifiée de sports.

Anticipant le remake entre Max Coga et Antun Račić dans la division des poids légers, le co-fondateur d'Oktagon, Pavol Neruda, croit en la popularité croissante des arts martiaux mixtes, mettant en avant sa capacité à inspirer la résilience, la pugnacité et l'esprit combatif inné chez les gens. Ces valeurs et la diffusion en RTL sont destinées à laisser une empreinte durable sur la culture sportive allemande.

Lire aussi: