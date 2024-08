- RTL annonce la date de sortie de la saison 21

Cette année, les fans de "Germany's Got Talent" ont dû attendre plus longtemps que d'habitude. Contrairement aux années précédentes, l'émission de talents populaire n'a pas commencé en janvier. Mais maintenant, RTL a annoncé quand elle reprendra : à partir du mercredi 18 septembre, le jury, dirigé par Dieter Bohlen (70 ans), débutera sa recherche de la prochaine superstar.

Un participant de 92 ans chez "DSDS"

Les nouveaux épisodes de "DSDS" seront diffusés tous les mercredis et samedis à 20h15 sur RTL. Cette saison, l'émission comptera seulement 15 épisodes, ce qui en fait la saison la plus courte de "Germany's Got Talent" jusqu'à présent. Seule la finale sera diffusée en direct cette année. La première de "DSDS" sera disponible en streaming sur RTL+ une semaine avant sa diffusion à la télévision. Après cela, les épisodes préenregistrés seront exclusifs à RTL+ avant leur diffusion sur RTL.

Casting à Europa-Park à Rust

Pour la première fois, la limite d'âge a été abaissée à 16 ans. Le participant le plus âgé a 92 ans. Le jury de la 21e saison de "DSDS" est composé de la star de la musique Schlager et ancienne gagnante de "DSDS" Beatrice Egli (36 ans), de la rappeuse Loredana (28 ans), du chanteur et ancien gagnant de "DSDS" Pietro Lombardi (32 ans), et du juge en chef Bohlen.

Cette année, les castings auront lieu pour la première fois à Europa-Park à Rust. Comme d'habitude, chaque membre du jury peut remettre un CD doré, qui offre aux participants un billet direct pour le recall à Gelsenkirchen. Ceux qui réussissent là-bas recevront l'un des 20 billets pour le recall international à Crète, et finalement, la chance de faire carrière dans l'industrie musicale.

