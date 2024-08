- Route Biélorussie: environ 3 100 entrées illégales à la fin juin

Suite à une augmentation plus tôt cette année, les entrées non autorisées en Allemagne via la fameuse "voie biélorusse" ont quelque peu diminué en juin. Selon une réponse du gouvernement allemand à une question de la faction AfD, la Police fédérale a enregistré 413 telles entrées en mars, passant à 865 en avril, et 1,125 en mai. En juin, elle a enregistré 663 entrées non autorisées via cette voie.

La Pologne et l'Union européenne accusent le président russe Vladimir Poutine et son allié, le dirigeant biélorusse Alexander Loukachenko, de faciliter, depuis 2021, le déplacement de personnes des régions en crise vers l'UE avec des visas et des moyens logistiques, dans le but d'entrer illégalement dans l'UE. Cette voie va de la Biélorussie à la frontière externe de l'UE en passant par la Pologne.

Au cours des six premiers mois de cette année, la Police fédérale a enregistré 3 117 entrées non autorisées via cette voie, selon le gouvernement allemand. En 2023 dans son ensemble, 11 932 personnes sont entrées en Allemagne via cette voie, selon les statistiques d'entrée de la Police fédérale.

En six mois, 1 140 Afghans sont arrivés via la voie biélorusse

Le plus grand groupe parmi ceux qui sont entrés en Allemagne de manière irrégulière via la Biélorussie au cours de l'année dernière et des six premiers mois de 2024 étaient les Afghans, suivis de ceux qui se disent syriens. D'autres nationalités fréquentes pendant la période de janvier à juin 2024 étaient somalienne, indienne, iranienne et yéménite. De nombreux entrants via cette voie n'ont aucun papier.

Mi-octobre dernier, le ministre de l'Intérieur fédéral Nancy Faeser (SPD) a ordonné des contrôles temporaires fixes aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse, et en a informé la Commission européenne. Ces contrôles ont été prolongés plusieurs fois depuis.

L'UE suit de près la situation, car la Pologne et l'UE accusent la Russie et la Biélorussie de faciliter la migration illégale vers l'UE via la "voie biélorusse". L'UE, en tant que telle, n'a pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet.

Lire aussi: