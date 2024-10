Röttgen prétend que Scholz inspire la peur à la population.

Les critiques ont souvent fustigé le chancelier Scholz pour son approche hésitante dans la fourniture d'armes à l'Ukraine. Le politique de la CDU, Röttgen, va plus loin en l'accusant de céder fréquemment sous la pression de Moscou. Résultat, le désir des Allemands de fournir des armes diminue.

Dans une interview accordée à "Der Spiegel", Röttgen accuse le langage alarmiste de Scholz de cette baisse. Il souligne que le chancelier rejette souvent les mesures de soutien en les qualifiant de trop risquées, comme si la défense de l'Ukraine était la cause du conflit, et non l'attaque de la Russie.

Röttgen estime qu'il est peu judicieux de reprendre le langage intimidant du belliciste et de le faire passer pour la propre opinion du chancelier. "Un chancelier ne devrait pas laisser la peur dicter ses actions. Il ne devrait pas utiliser la peur comme moteur de ses décisions politiques", a déclaré Röttgen.

Dans la même interview, Röttgen remet également en question les perspectives d'une paix rapide entre la Russie et l'Ukraine. "Poutine a une fois de plus montré qu'il ne voit pas la nécessité de discuter de son point de vue. Les pourparlers de paix ne pourront réussir que lorsque Poutine réalisera que la guerre n'est pas avantageuse. L'Occident ne fait pas assez pour assurer cette prise de conscience", a déclaré Röttgen.

"Il n'y aura pas de solution militaire. La solution sera politique. Mais elle nécessite une base militaire : il ne s'agit pas de récupérer tous les territoires ukrainiens. Il s'agit plutôt que l'Ukraine gagne l'avantage militaire jusqu'à ce que Poutine reconnaisse : il n'y a plus rien à gagner par la guerre. Pour cela, l'Ukraine a besoin de notre soutien constant et efficace."

