- Rostock, centre économique incontesté dans le MV

L'industrie robuste de Rostock et le statut de Schwerin en tant que centre administratif de l'État contribuent considérablement aux plus hauts revenus par habitant dans les deux villes indépendantes de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Selon l'Office statistique de l'État, les salaires horaires moyens en 2022 s'élevaient à 27,69 euros à Schwerin et à 27,38 euros à Rostock.

Les travailleurs industriels de Rostock ont atteint le niveau de salaire le plus élevé, avec plus de 30 euros de l'heure. Les plus bas salaires bruts moyens ont été enregistrés dans les districts de Ludwigslust-Parchim à 23,93 euros et Vorpommern-Rügen à 24,35 euros de l'heure.

L'Office statistique de l'État a rapporté que le produit intérieur brut de Mecklembourg-Poméranie occidentale pour 2022 s'élevait à 54,8 milliards d'euros, soit 71 947 euros par personne employée. Cependant, il y avait une nette gradient au sein de l'État. Rostock avait une fois de plus la meilleure performance économique, avec 80 358 euros par personne employée, suivie des districts de Nordwestmecklenburg avec 69 972 euros et Ludwigslust-Parchim avec 68 092 euros. Les plus bas du classement étaient Schwerin avec 67 450 euros et Vorpommern-Greifswald avec 64 704 euros par personne employée.

En comparaison avec les autres districts de Mecklembourg-Poméranie occidentale, les travailleurs de Rostock ont les revenus les plus élevés en raison de leurs salaires horaires élevés. La combinaison des revenus de l'industrie robuste et des salaires moyens élevés à Rostock contribue au fait que ses habitants ont l'un des plus hauts revenus par habitant de l'État.

