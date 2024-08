Rossmann offre une récompense associée aux Jeux Olympiques de 2028.

Une controverse a surgi concernant la rémunération des médaillés allemands aux Jeux olympiques de Paris, de nombreux partisans affirmant que les 20 000 euros pour une médaille d'or sont insuffisants. La chaîne de magasins Rossmann a décidé de prendre les choses en main et d'augmenter les récompenses financières pour les athlètes allemands.

À partir des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, les athlètes allemands recevront une rémunération financière plus importante que jamais pour leurs réalisations. Rossmann prévoit de fournir des fonds supplémentaires pour les médailles d'or, d'argent et de bronze, en plus des récompenses de la Fondation allemande pour l'aide aux sportifs. Les paiements seront de 20 000 euros pour la première place, 15 000 euros pour la deuxième place et 10 000 euros pour la troisième place.

Les montants sont calculés en fonction des paiements de la Fondation allemande pour l'aide aux sportifs, avec une exception notable : "S'ils gagnent deux médailles, ils recevront la récompense deux fois ! Les équipes recevront un forfait de 100 000 euros par médaille", a annoncé la société.

"Le sport de haut niveau devrait être rémunérateur, et ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement fédéral, mais aussi de la société dans son ensemble ! J'espère que nous pouvons non seulement motiver les athlètes, mais aussi attirer plus de supporters", a déclaré Raoul Rossmann, porte-parole de la direction de la société en Basse-Saxe.

Critiques sévères des faibles récompenses

Les athlètes allemands ont critiqué la rémunération actuelle en Allemagne comme étant insuffisante pendant les Jeux olympiques d'été de Paris. La championne du monde de natation Angelina Köhler, qui a terminé quatrième du 100 m papillon en France, a commenté dans une émission de télévision : "C'est injuste que les gens puissent gagner 50 000 euros à 'Summer House of the Stars' et que les athlètes qui gagnent une médaille d'or aux Jeux olympiques ne reçoivent que 20 000 euros."

La cycliste championne olympique à deux reprises Kristina Vogel a également appelé à une récompense plus élevée : "Je demande un million d'euros, exonérés d'impôts, pour les champions olympiques ! Cela ferait une différence, vous auriez une sécurité financière adéquate. Cela serait également un incitatif pour devenir millionnaire avec une victoire olympique", a déclaré la

