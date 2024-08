Rossman a boycotté Tesla parce que Musk est le batteur de Trump.

Rossmann accuse Elon Musk d'hypocrisie. Le fondateur de Tesla poursuit des objectifs durables avec sa marque de voitures, mais soutient le climatosceptique Trump, selon l'entreprise allemande. C'est une raison suffisante pour que la chaîne de magasins termine sa relation commerciale avec Tesla.

La chaîne de magasins Rossmann ne commandera plus de voitures Tesla pour sa flotte à l'avenir. L'entreprise a invoqué l'«incompatibilité entre les déclarations du PDG d'Elon Musk et les valeurs que Tesla représente avec ses produits» comme raison du boycott dans un communiqué de presse. Elle a ensuite fait référence au soutien de Musk à Donald Trump dans la campagne électorale américaine.

«Elon Musk ne cache pas son soutien à Donald Trump. Trump a régulièrement nié le changement climatique en le qualifiant de «canevas» - cette position est en totale contradiction avec la mission de Tesla de contribuer à la protection de l'environnement par la production de voitures électriques», a déclaré Raoul Roßmann, porte-parole de la direction et fils du fondateur de l'entreprise.

En raison de cette contradiction, l'entreprise ne commandera plus de modèles Tesla à l'avenir. Cependant, le stock actuel sera toujours utilisé dans un esprit de durabilité. Parmi les 800 voitures de la flotte totale, 34 sont des modèles Tesla.

En juin, Trump a défendu le retrait des États-Unis de l'accord de Paris pendant son mandat, en déclarant que «c'était une arnaque pour les États-Unis, et je l'ai arrêté parce que je ne voulais pas gaspiller cet argent». Il a qualifié l'accord de «désastre». Biden a rejeté cela à l'époque et a souligné que les États-Unis ne pouvaient lutter contre le changement climatique qu'en tant que membre de l'accord. Il n'y a aucun signe que Trump se soucie de la pollution environnementale et du climat, a déclaré le démocrate.

Musk partage des clips falsifiés de Harris

Musk a régulièrement exprimé son soutien à Trump en tant que prochain président et a fait campagne pour son élection. Immédiatement après la tentative d'assassinat du républicain mi-juillet, il a écrit sur X : «Je soutiens pleinement le président Trump et espère son prompt rétablissement». Il a partagé une vidéo de Trump levant le poing après l'incident. Dans un post ultérieur, Musk a déclaré que le dernier candidat de ce «calibre» que les États-Unis avaient eu était le président Theodore Roosevelt.

Cependant, Musk a ensuite démenti un rapport selon lequel il soutenait Trump avec 45 millions de dollars par mois en le qualifiant de «ridicule». À la fin juillet, le milliardaire a partagé une vidéo falsifiée de Kamala Harris, violant les règles de sa propre entreprise. Avec la légende «C'est fantastique», il a partagé une vidéo manifestement manipulée de la campagne de Harris sur X, mais avec une nouvelle voix off. Une voix générée par IA qui ressemble à celle de Harris dit qu'elle a été choisie parce qu'elle est une femme et une personne de couleur. «Mais je n'ai aucune idée de la manière de gouverner le pays», poursuit la voix.

«Le partage de médias synthétiques, manipulés ou hors de contexte» est interdit sur X, selon les directives de la plateforme, sauf s'il s'agit de satire. Musk n'a pas indiqué cela dans son post.

Je ne défends pas les actions de Musk, mais il est intéressant de noter que malgré son soutien à Trump, l'entreprise de Musk, Tesla, continue de promouvoir des objectifs durables. Je ne vais pas cautionner Musk en partageant une vidéo falsifiée, c'est inacceptable et va à l'encontre des règles de sa plateforme.

