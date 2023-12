Rory McIlroy semble s'en prendre à Greg Norman alors qu'il remporte l'Open du Canada

George's Golf and Country Club dimanche, McIlroy a réussi un birdi sur les deux derniers trous et a terminé avec un score de 19 sous le par devant les Américains Tony Finau et Justin Thomas.

Cette victoire est intervenue à un moment où l'attention s'est portée sur l'événement inaugural de la série LIV Golf, soutenue par l'Arabie saoudite, au Centurion Club, près de Londres.

"C'est un jour dont je me souviendrai longtemps - 21e victoire sur le PGA Tour, une de plus que quelqu'un d'autre", a déclaré McIlroy à CBS. "Cela m'a donné un peu plus de motivation aujourd'hui et je suis heureux de l'avoir fait".

Ces commentaires semblaient faire allusion aux 20 victoires du PGA Tour de l'Australien Norman, qui est l'égérie de la série LIV Golf.

Plus tard, au début de sa conférence de presse, McIlroy, un fervent partisan du PGA Tour depuis que la nouvelle de la série séparée a émergé, a également commenté qu'il a maintenant une victoire de plus que Norman sur le PGA Tour.

Le dernier jour à St. George's, près de Toronto, a été tendu. McIlroy, numéro 3 mondial, a entamé la journée à égalité avec Finau, tandis que Thomas était à deux coups derrière, dans une égalité à trois pour la deuxième place.

McIlroy avait une avance de trois coups à un moment donné, mais il a manqué un certain nombre de putts courts et s'est retrouvé à égalité avec Thomas à 17 sous zéro après 16 trous.

Il a toutefois tenu bon pour terminer avec deux coups d'avance sur Finau et remporter 1 566 000 dollars de prix.

Thomas a commis des bogeys consécutifs aux trous 17 et 18, ce qui a permis à Finau de s'emparer seul de la deuxième place.

L'Anglais Justin Rose est brièvement entré en lice dimanche en réalisant un remarquable 10 sous le par 60 pour terminer à égalité à la quatrième place.

McIlroy devient le premier joueur à remporter une épreuve non majeure du PGA Tour consécutivement sur deux parcours différents depuis que Jim Furyk l'a fait à l'Open du Canada en 2006 et 2007.

Cela le place également parmi les favoris pour remporter l'US Open à Brookline, Massachusetts, lorsque le tournoi commencera jeudi.

"Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une excellente semaine pour se préparer à l'US Open", a déclaré McIlroy à la presse. "Il n'y a pas de meilleure façon de se préparer à un tournoi de golf que d'être en lice et de devoir frapper les coups quand il le faut. J'ai prouvé cette semaine que je pouvais le faire".

