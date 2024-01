Rory McIlroy remporte sa première victoire en 18 mois et sa première en tant que père

Après avoir remporté sa première victoire depuis 2019 au Wells Fargo Championship dimanche, McIlroy s'est dirigé vers sa fille Poppy et sa femme Erica pour célébrer la victoire en famille pour la première fois.

L'Irlandais du Nord a dû endurer des moments de nervosité au 18e trou pour sauver un bogey qui l'a laissé à 10 sous le par pour le tournoi et un devant Abraham Ancer, remportant son troisième titre à Quail Hollow et son 19e titre sur le PGA Tour.

"Cet endroit a été bon pour moi", a déclaré McIlroy aux médias à l'issue du tournoi.

"Depuis que j'ai posé les yeux sur ce parcours de golf, je l'ai aimé dès la première fois que je l'ai joué, et cet amour m'a en quelque sorte été rendu en retour. J'ai tellement bien joué ici au fil des ans".

Depuis qu'il a remporté le WGC-HSBC Champions en 2019, McIlroy, qui est devenu père pour la première fois en août dernier, a connu des problèmes de forme et de blessure.

En fait, le joueur de 32 ans a déclaré qu'il avait failli ne pas tenter de jouer ce week-end après s'être blessé au cou sur le practice mercredi, une blessure qui, selon lui, "s'est progressivement améliorée au fil de la semaine."

Son absence de 553 jours l'a fait glisser à la 15e place du classement mondial, son plus bas niveau depuis la fin 2009.

Pour tenter de se rééquilibrer, il a commencé à travailler avec l'entraîneur Pete Cowen. Après avoir manqué le cut au Players Championship et au Masters, il a finalement retrouvé le chemin de la victoire.

"Je me sentais bien dans mon jeu en arrivant ici", a déclaré le quadruple vainqueur d'un tournoi majeur, "mais je ne m'attendais pas à gagner dès la première semaine.

"C'est satisfaisant de voir que le travail porte ses fruits, mais ce n'est qu'un début. Il y a tant de choses que je veux accomplir et tant de choses que je veux faire dans le jeu".

Ici, là et partout

Si une personne a appris ce week-end qu'il faut toujours attendre le coup de sifflet final avant de quitter un événement sportif, c'est bien Bryson DeChambeau.

La superstar américaine a joué vendredi au Wells Fargo Championship un 74 de trois points, ce qui lui a fait perdre deux points pour le tournoi.

Croyant avoir manqué le cut, DeChambeau a pris l'avion de Charlotte à Dallas, avant d'apprendre en plein vol qu'il avait finalement passé le cut.

Le numéro 4 mondial est rentré chez lui et a dormi pendant environ cinq heures avant de prendre un vol à 2 h 45 du matin pour retourner à Charlotte.

Il a ensuite atterri à 5h45 et s'est rendu à Quail Hollow à temps pour son départ de 8h10 samedi.

Malgré sa fatigue, il a tout de même joué 68.

Il s'est rattrapé en dormant 11 heures avant le tour de dimanche.

Malgré la fatigue due aux kilomètres parcourus, DeChambeau a bien joué lors de son retour à Charlotte, terminant à égalité à la neuvième place et reprenant la tête de la FedExCup.

"Je voulais que cela en vaille la peine", a-t-il déclaré aux médias à l'issue du tournoi. "Je ne voulais pas venir ici et terminer à 60 ou quelque chose comme ça, près de la dernière place.

"Même si c'est le cas, cela reste des points FedExCup, des points de classement mondial. Je suis content d'être revenu et d'avoir terminé - j'espère que je pourrai entrer dans le top 10, y rester et continuer à progresser dans le classement mondial. L'objectif est évidemment d'être numéro 1 et je veux participer aux Jeux olympiques, alors nous allons continuer à avancer dans la bonne direction.

