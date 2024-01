Rory McIlroy regrette d'avoir été "trop critique" à l'égard des joueurs qui ont rejoint LIV Golf lors du lancement du circuit

L'Irlandais du Nord a été un fervent opposant au circuit indépendant soutenu par l'Arabie saoudite depuis son lancement officiel en juin 2022, réitérant l'année dernière qu'il "déteste toujours" LIV Golf et qu'il préfèrerait prendre sa retraite plutôt que de concourir sur son circuit.

Le quadruple champion majeur McIlroy s'est joint à Tiger Woods pour critiquer les joueurs qui ont renoncé à leur statut de membre du PGA Tour pour disputer des prix garantis sur le nouveau circuit, alors qu'une série de litiges juridiques s'est développée entre les deux circuits en guerre.

Ces litiges ont pris fin avec l'annonce choc de la réconciliation entre le PGA Tour et LIV Golf en juin dernier.

N'étant pas parvenues à un accord avant la date butoir du 31 décembre, les deux parties continuent de travailler à la finalisation du cadre proposé pour unir leurs forces. Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a déclaré aux joueurs, dans un mémo envoyé dimanche, que les négociations avaient fait "des progrès significatifs".

McIlroy, numéro 2 mondial, qui a démissionné de son rôle au sein du conseil d'administration du PGA Tour en novembre, a déclaré qu'il avait "accepté la réalité" que LIV Golf "faisait désormais partie de notre sport" et a regretté d'avoir porté un "jugement" sur les premiers joueurs à rejoindre le circuit dissident.

"Je pense que c'était une erreur de ma part parce que je réalise maintenant que tout le monde n'est pas dans ma position ou dans celle de Tiger", a déclaré McIlroy sur Stick to Football, un podcast animé par Gary Neville, présentateur de Sky Sports et ancien footballeur de Manchester United.

"Vous recevez cette offre et que faites-vous ? Nous sommes tous devenus professionnels pour gagner notre vie en pratiquant le sport que nous pratiquons et je pense que c'est ce que j'ai réalisé ces deux dernières années, je ne peux pas juger les gens qui ont pris cette décision".

McIlroy accepte le départ "intelligent" de Rahm

McIroy a déclaré qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que Jon Rahm quitte le PGA Tour, ce qui constitue sans doute le plus gros coup de LIV Golf à ce jour, après l'annonce en décembre que le numéro 3 mondial espagnol était sur le point de signer un contrat de 300 millions de dollars sur trois ans, selon ESPN.

La fusion "a légitimé ce que LIV essayait de faire", a déclaré McIlroy, ce qui a facilité la transition pour des joueurs comme Rahm.

"Jon Rahm n'a pas eu à subir les foudres des premiers joueurs qui sont partis ... c'est une décision commerciale intelligente, c'est une décision opportuniste. Je pense qu'il voit que les choses vont se remettre en place.

"Si c'est ce qu'il veut faire et qu'il pense que c'est la bonne décision pour lui et sa famille, qui suis-je pour dire le contraire à ce stade ?

Cependant, McIlroy s'est montré plus pessimiste à l'égard des joueurs qui, selon lui, ont dit des "conneries" sur leur ancien circuit lorsqu'ils ont rejoint LIV Golf.

"Nous avons tous grandi et joué sur l'European Tour et le PGA Tour, ce qui nous a donné une plateforme pour devenir ce que nous sommes et nous donner un profil", a déclaré McIlroy.

C'est ce qui me dérange, parce que vous ne seriez pas dans cette position si vous n'aviez pas eu ce que vous avez eu... C'est comme, 'Les gars, ce n'est pas une belle image'".

"Je n'en veux à personne de prendre cet argent et de faire quelque chose de différent, mais n'essayez pas de brûler l'endroit en partant.

McIlroy a ajouté qu'il n'avait "jamais" reçu d'offre pour rejoindre LIV Golf.

"Je ne me suis pas engagé. À ce stade, j'ai pratiquement fait le tour de la question", a déclaré le joueur de 34 ans.

L'IPL du golf

Faisant valoir que LIV Golf avait "mis en évidence certaines failles" dans le système actuel du golf, comme l'incapacité de garantir aux sponsors du PGA Tour que les meilleurs joueurs du jeu participeraient à leurs événements respectifs, M. McIlroy a déclaré qu'il serait intéressé à jouer sur le circuit s'il était organisé comme l'Indian Premier League (IPL) de cricket.

"J'aimerais que la LIV devienne presque l'IPL du golf", a déclaré M. McIlroy.

"Ils prennent deux mois dans le calendrier. Vous avez vos quatre semaines en mai et vos quatre semaines en novembre et vous allez faire ce travail d'équipe, c'est un peu différent et c'est un format différent.

"S'ils devaient faire quelque chose comme ça, je dirais : 'Oui, ça a l'air sympa', parce que vous travaillez au moins dans l'écosystème".

Avec 250 millions de dollars de prix promis par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) pour la saison inaugurale de LIV Golf, et des centaines de millions de dollars supplémentaires dépensés en droits d'entrée, McIlroy souhaite que les fonds soient plutôt consacrés au golf de base.

"Ce que j'ai compris, c'est que si des gens, ou un fonds souverain, veulent dépenser de l'argent dans votre sport, c'est en fin de compte une bonne chose, mais vous voulez peut-être qu'ils le dépensent de la bonne manière et qu'ils le consacrent à des choses qui sont importantes pour le jeu", a-t-il déclaré.

"Ainsi, au lieu de donner 100 millions de dollars à quelqu'un, pourquoi ne pas investir 50 millions de dollars dans un programme de base pour le R&A ou l'USGA (US Golf Association), afin de pouvoir réellement aider ?

"Chaque fois que l'on parle de 'développer le jeu', dépenser cet argent ailleurs pour réellement développer le jeu et ne pas simplement essayer d'acheter des talents, je pense que ce serait une bien meilleure façon de dépenser cet argent".

Mickelson : "Il est temps pour moi et pour d'autres de mettre fin à nos hostilités".

Phil Mickelson, l'un des premiers joueurs à rejoindre LIV Golf, a salué les commentaires de McIlroy, reconnaissant qu'ils "n'étaient probablement pas faciles à dire".

Le sextuple vainqueur d'un tournoi majeur a été fortement critiqué pour sa décision de s'engager dans le circuit séparé, mais il pense que l'arrivée récente de Rahm pourrait servir de "pont pour rapprocher les deux parties".

"Ne profitons pas de l'occasion pour nous empiler", a déclaré Mickelson dans un message sur X, anciennement Twitter, en réponse aux citations publiées dans l'interview de McIlroy sur le podcast.

"Il est plutôt temps pour moi et pour d'autres de laisser tomber nos hostilités et de travailler à un avenir positif ... jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, les affaires continueront comme d'habitude pour les deux parties, mais, espérons-le, sans ce mépris inutile".

Le premier tournoi LIV Golf de la saison débutera le 2 février au LIV Golf Mayakoba au Mexique.

Source: edition.cnn.com