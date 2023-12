Rory McIlroy, Jon Rahm et Sam Burns se partagent les trois premières places du "brutal" BMW Championship

"L'animal le plus heureux au monde est le poisson rouge. Vous savez pourquoi ? Il a une mémoire de 10 secondes", a déclaré Rahm, citant une phrase de la populaire série "Ted Lasso".

"J'ai joué un excellent golf la semaine dernière, juste quelques mauvais swings sur la fin, et c'est la chose la plus importante à retenir.

Le numéro un mondial s'exprimait après son premier tour au BMW Championship jeudi, où il a terminé à égalité en tête du classement avec Rory McIlroy et l'Américain Sam Burns.

Les deux coéquipiers européens de la Ryder Cup et Burns ont réalisé une carte de 64 en huit sous zéro au Caves Valley Golf Club de Baltimore, dans le Maryland, pour partager la tête de la deuxième épreuve des FedExCup Playoffs qui détermineront le champion de la saison du PGA Tour le 5 septembre.

Un eagle au 16e trou par cinq a permis à McIlroy de remonter dans le classement et de partager la tête. L'Irlandais du Nord est 28e au classement FedExCup, seuls les 30 premiers accédant à la finale de la saison - le Tour Championship - la semaine prochaine.

"J'ai déjà participé à des séries éliminatoires où vous êtes toujours dans le groupe de tête. Vous êtes soit 1, 2 ou 3 dans la FedExCup, et cela peut avoir des conséquences mentales", a-t-il déclaré. "Je suis dans une position où je dois bien jouer pour pouvoir jouer la semaine prochaine. Il y a un élément de liberté".

Rahm et Burns ont tous deux réalisé des parcours sans bogey jeudi, et comme ils sont tous deux attendus à East Lake la semaine prochaine pour le Tour Championship, il est primordial qu'ils maintiennent leur bonne forme.

C'était brutal aujourd'hui

Pour le champion de l'US Open, Rahm, son premier tour s'inscrit dans la continuité de sa bonne forme. Selon le PGA Tour, c'est la 15e fois au cours de ses 17 derniers tours qu'il a joué dans les 60 secondes.

Si les clubs de Rahm sont restés en feu, ce n'est pas ce qu'il y avait de plus chaud à Caves Valley ce jeudi.

Les températures ont constamment avoisiné les 90 degrés et, associées à une forte humidité et à des changements d'altitude, les conditions se sont avérées difficiles pour les joueurs.

Cameron Smith, l'Australien qui a terminé deuxième après un playoff avec Tony Finau au Northern Trust la semaine dernière, a expliqué que la vitesse à laquelle il marchait était quelque chose qui lui passait par la tête pendant le tour de jeudi en raison des conditions "brutales".

"Nous marchions probablement un peu plus lentement que d'habitude et nous essayions de trouver de l'ombre... c'était brutal aujourd'hui", a déclaré Smith après son parcours de 68 sous la barre des quatre. "Sur les quatre ou cinq derniers trous, on commence à se demander quand cela va s'arrêter. Il faut être intelligent.

"Je suis originaire du Queensland, où il fait chaud, donc cela ne me dérange pas vraiment, mais cela m'épuise. J'ai donc hâte de me faire masser, de prendre une douche froide et de boire quelques bières fraîches.

Rahm a remercié le fait qu'il disposait d'une pause d'un mois après les Jeux olympiques de 2020 pour maintenir son niveau d'énergie.

"Les gars qui sont allés aux Jeux olympiques, qui ont joué à Memphis et qui ont disputé plus d'épreuves que moi sont peut-être un peu plus fatigués, mais cela ne devrait pas être une excuse dans mon cas", a-t-il déclaré.

"Mardi, quand je suis arrivé sur le parcours, je n'ai pas fait grand-chose. Je ne me suis même pas aventuré sur le terrain de golf parce que je savais que c'était une marche difficile. Je me suis contenté de frapper quelques balles, de faire un peu de putting et de chipping et je suis rentré chez moi.

"Les jours comme celui-ci, je donne la priorité à l'hydratation. Si vous vous déshydratez au milieu de la compétition, cela vous affectera au cours des prochaines semaines.

