Faits marquants de l'histoire

Rory McIlroy : "Je préfère la veste verte du Masters à l'or olympique".

McIlroy se concentre sur la dernière étape du grand chelem de sa carrière au Masters

Il veut reprendre la place de numéro un mondial à Jordan Spieth

Vise un cinquième titre majeur après une année 2015 sans grand succès

Il veut devenir une "meilleure personne" en dehors du parcours.

L'Irlandais du Nord est convaincu qu'il laisserait passer la chance d'une médaille d'or olympique à Rio 2016 s'il pouvait remporter le Masters à Augusta.

Le golf revient aux Jeux pour la première fois depuis 1904 à Rio de Janeiro plus tard dans l'année, mais McIlroy peut s'assurer la dernière étape d'un grand chelem de carrière en remportant le premier tournoi majeur de golf en avril.

S'il y parvient, McIlroy deviendra seulement le sixième joueur - aux côtés des icônes Ben Hogan, Gene Sarazen, Jack Nicklaus, Gary Player et Tiger Woods - à remporter les quatre titres majeurs du golf à un moment ou à un autre de sa carrière.

"J'attendrais certainement quatre ans pour avoir une autre chance aux Jeux olympiques si je pouvais gagner le Masters cette année", a déclaré le joueur de 26 ans à CNN.

Aucun joueur de l'ère moderne - depuis la création du Masters en 1934 - n'a remporté les quatre titres majeurs au cours de la même année civile, bien que Woods ait détenu les quatre en même temps lorsqu'il a remporté l'U.S. Open, le British Open et le U.S. PGA Championship en 2000, puis le Masters en 2001.

L'année dernière, McIlroy s'est rendu à Augusta, où il ne lui manquait que le Masters pour compléter la série, mais il en a été empêché par Jordan Spieth, qui a fait une percée stupéfiante.

Au cours d'une saison en dents de scie, McIlroy a terminé l'année 2015 sans titre majeur après avoir manqué le British Open en raison d'une blessure à la cheville consécutive à un accident de football.

Spieth, quant à lui, a décroché deux titres majeurs consécutifs en ajoutant l'U.S. Open à sa veste verte et en terminant l'année en tant que numéro 1 mondial.

McIlroy, qui est l'un des trois seuls joueurs, avec Woods et Nicklaus, à avoir remporté quatre Majeurs modernes avant l'âge de 26 ans, a révélé avant le début de la saison dernière à Abu Dhabi qu'il avait écrit ses objectifs pour la saison au dos d'une carte d'embarquement d'avion et qu'il les avait gardés dans son portefeuille.

Cette fois-ci, il affirme que ces objectifs sont au premier plan de son esprit.

"Je ne pense pas avoir besoin de les écrire parce qu'ils sont toujours dans ma tête", a déclaré McIlroy, qui a remporté l'US Open 2011, le British Open 2014 et l'US PGA en 2012 et 2014.

"Après n'avoir pas gagné de majeur l'année dernière, je veux essayer de me remettre sur les rails et de gagner un autre de ces tournois.

"Et avec la Ryder Cup qui arrive, les Jeux olympiques et tout le reste, c'est une année importante", a ajouté McIlroy, faisant référence au plus grand événement par équipe du golf, où l'Europe affronte les États-Unis pendant trois jours.

La Ryder Cup, qui a lieu tous les deux ans, se déroule alternativement en Europe et aux États-Unis : Hazeltine, dans le Minnesota, l'accueille cette année, et Paris en 2018.

L'ascension de Spieth au rang de meilleur golfeur du monde ronge également McIlroy.

"J'ai également quitté la première place mondiale et j'aimerais bien y revenir", a-t-il déclaré. "Il y a donc beaucoup d'objectifs à atteindre cette année.

Après s'être fiancé à sa petite amie Erica Stoll en décembre, McIlroy souhaite également atteindre certains objectifs en dehors du parcours.

"Même en essayant de devenir une meilleure personne dans la vie de tous les jours, vous savez", a-t-il ajouté. "Ce sont les objectifs les plus importants pour moi. Si je parviens à les atteindre, les objectifs plus importants deviendront beaucoup plus réalisables.

Lamontée en puissance de Spieth et la forme de l'Australien Jason Day en 2015 ont repoussé McIlroy à la troisième place mondiale et suscité une frénésie médiatique autour d'un nouveau "Big Three" qui imiterait la rivalité légendaire entre Nicklaus, Player et Arnold Palmer.

McIlroy, cependant, tient à minimiser la comparaison.

"Honnêtement, je pense que les médias en font un peu trop", a déclaré McIlroy, qui est le champion en titre et le double vainqueur de l'Omega Dubai Desert Classic de cette semaine.

"Nous voulons tous nous battre les uns les autres, que nous soyons un, deux ou trois au monde. Mais c'est une bonne motivation, et j'espère que cette année, je suis sur la bonne voie pour y parvenir".

La saison a été condensée pour tenir compte des Jeux olympiques en août, mais McIlroy espère encore trouver le temps de regarder l'Irlande du Nord faire ses débuts dans le Championnat d'Europe de football du 10 juin au 10 juillet.

Entre-temps, il gardera un œil attentif sur la fortune de son cher Manchester United et de son entraîneur Louis van Gaal, qui est sous pression.

"Je suis très changeant", a déclaré McIlroy. "Il y a des semaines où je pense que tout va bien et d'autres où je ne pense pas que tout va bien.

"C'est une profession très difficile. Il subit beaucoup de pression, mais je pense que l'équipe s'est améliorée, que les résultats se sont améliorés. J'espère que les choses vont dans la bonne direction.

Source: edition.cnn.com