Rory McIlroy évitera les médias sociaux après sa dispute avec Steve Elkington sur Twitter

C'est ce qu'a fait Rory McIlroy pour s'imposer un exil sur les réseaux sociaux à la suite d'une récente querelle publique sur la plateforme.

Le numéro 4 mondial s'est retrouvé mêlé à une dispute sur Twitter avec l'Australien Steve Elkington après avoir manqué le cut à l'US Open le mois dernier.

Elkington, 54 ans, champion de l'US PGA en 1995, a laissé entendre qu'avec quatre titres majeurs et "100 millions d'euros en banque", l'Irlandais du Nord "s'ennuyait tellement" en jouant au golf.

McIlroy a répliqué : "Plutôt 200 millions, pas mal pour un jeune de 28 ans qui s'ennuie. Il y en a bien d'autres là où ça vient".

Le tweet comprenait une liste de ses réalisations collée à partir de Wikipedia, mais la dispute s'est poursuivie, Elkington suggérant que McIlroy n'était motivé que par l'argent, tandis que McIlroy critiquait la grammaire de l'Australien.

McIlroy admet aujourd'hui qu'il regrette de ne pas avoir réagi et prévoit de boycotter les médias sociaux "pour le moment".

"J'ai dû écrire ce tweet et l'effacer environ cinq fois avant de l'envoyer", a déclaré McIlroy aux journalistes avant l'Irish Open à Portstewart mercredi.

Je regrette en quelque sorte de l'avoir envoyé à la fin, mais j'ai donné à ma femme, Erica, mon téléphone et mon Twitter et je lui ai dit : "Changez mon mot de passe et ne me dites pas ce que c'est".

"Pour l'instant, je ne suis plus sur les réseaux sociaux pour cette raison. Je n'ai pas besoin de les lire. Ce sont des choses qui ne devraient pas vous atteindre, mais c'est parfois le cas.

"Ce n'est pas ce qui a été dit. C'est la personne qui l'a dit et toute personne qui a été dans cet environnement devrait se rendre compte à quel point le golf est parfois difficile. C'est ce qui m'a le plus touché.

"Si c'était écrit par un membre des médias ou autre, je pourrais le laisser passer, parce que je peux me dire qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est et qu'ils ne savent pas à quoi vous devez faire face.

"Mais un ancien joueur qui a gagné un tournoi majeur et qui a connu le succès, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle cela m'a touché et c'est pourquoi je me suis un peu vengé".

McIlroy, qui est le champion irlandais en titre de l'Open, a gagné pour la dernière fois en septembre lorsqu'il a remporté le Tour Championship pour gagner la FedEx Cup de la saison du PGA Tour et avec elle un bonus de 10 millions de dollars.

Il a remporté le dernier de ses quatre titres majeurs en 2014, lorsqu'il a fait le doublé British Open-US PGA.

Elkington a remporté 10 titres du PGA Tour entre 1990 et 1999.

Le troisième tournoi majeur de l'année, l'Open Championship 2017, débutera à Royal Birkdale, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 20 juillet.

