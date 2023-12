Faits marquants de l'histoire

Rory McIlroy "décontenancé" par la réaction à sa partie de golf avec Donald Trump

Rory McIlroy "décontenancé" par les critiques

Il a discuté de golf avec le président Trump

Le Nord-Irlandais de 27 ans s'est dit "décontenancé" par les réactions et les critiques suscitées par sa partie de golf sur le parcours Trump International du président en Floride.

M. McIlroy a publié une déclaration vendredi pour contrer les affirmations selon lesquelles il était un "fasciste" et un "bigot" pour avoir joué avec le président controversé.

Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là et la partie avec Trump a figuré en bonne place dans la conférence de presse de l'ancien numéro un mondial avant son retour de blessure sur le PGA Tour, mardi au Mexique.

"Ce n'est pas comme si nous parlions de politique étrangère, mais de golf et de l'herbe qu'il mettait sur les greens", a déclaré McIlroy.

Au cours d'une campagne au vitriol et d'un début de mandat houleux, M. Trump n'a guère cherché à dépasser sa base d'électeurs profondément engagés, son approche effrontée, alimentée par Twitter, faisant basculer la politique du pays.

Toutefois, alors qu'il cherchait à stabiliser son administration après cinq semaines tumultueuses, M. Trump a adopté une attitude présidentielle plus conventionnelle lors de son premier discours devant le Congrès mardi.

"Il faut respecter la fonction même si l'on ne respecte pas l'homme qui l'occupe", a déclaré McIlroy à la presse avant le championnat WGC-Mexico qui commence jeudi.

Déjeuner avec Tiger

McIlroy, qui est absent depuis près de deux mois en raison d'une blessure aux côtes, a également révélé qu'il avait déjeuné avec Tiger Woods la semaine dernière, déclarant à propos de l'ancien numéro un mondial : "Mentalement, il est dans une bonne position".

Woods, âgé de 41 ans, n'a pas joué depuis qu'il s'est retiré du Dubai Desert Classic le mois dernier en raison de spasmes au dos, après une absence de près de 17 mois due à de multiples opérations du dos.

"Il s'est battu avec son corps ces dernières années et malheureusement, il ne lui permet plus de faire ce qu'il veut", a déclaré McIlroy à la presse.

"C'est difficile, mais je sais qu'il travaille dur pour revenir. Cela prend du temps. Même s'il joue huit à dix fois par an, c'est un bonus pour nous tous".

READ : Le golf avec Trump n'est pas une approbation - McIlroy

READ : Tiger Woods - Gloire et douleur

READ : Un Masters sans couleur ? L'angoisse de l'azalée à Augusta

Respectueux

McIlroy, qui a dit avoir joué avec le président Bill Clinton et "passé du temps avec le président George W. Bush", a déclaré que l'opportunité de jouer au golf avec un président américain en exercice était unique.

"Voir 20 agents des services secrets, 30 policiers et des tireurs d'élite dans les arbres a été une expérience surréaliste pour moi", a-t-il déclaré.

"J'ai été un peu surpris par les réactions, mais je comprends pourquoi, c'est une position difficile".

M. Trump a souvent critiqué les habitudes de golf du président Barack Obama, reprochant régulièrement à l'ancien président de jouer au golf alors que le pays est confronté à de nombreux problèmes urgents.

"J'ai simplement fait ce qui me semblait respectueux", a ajouté le quadruple vainqueur de l'épreuve reine. "Si le président des États-Unis vous appelle pour jouer au golf avec vous, je n'allais pas refuser.

"Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Je ne suis pas américain, je ne peux pas changer le système politique. Je ne peux pas voter et même si j'avais pu voter, je ne pense pas que je l'aurais fait. Je me suis amusé, j'ai passé un bon moment.

"Je suis désolé si j'ai énervé les gens, mais j'ai senti que j'étais dans une position où je ne pouvais rien faire d'autre que de dire oui".

LIRE : La partie de golf avec Trump n'est pas une approbation, dit McIlroy

READ : Woods et Trump sur le terrain de golf

READ : Turnberry déroule le tapis rouge pour Trump

Classement mondial

Pendant que McIlroy était sur la touche, Dustin Johnson est devenu numéro un mondial et un certain nombre de ses contemporains proches du sommet du classement ont gagné, notamment Jordan Spieth, Hideki Matsuyama et Rickie Fowler.

McIlroy, quant à lui, estime que sa blessure a peut-être été une "bénédiction déguisée".

LIRE : Johnson détrône Day pour la première place mondiale

Le monde du golf est en train de se transformer en un monde d'hommes et de femmes.

McIlroy, troisième au classement, peut dépasser Johnson au sommet s'il gagne au Club de Golf Chapultepec au Mexique et que l'Américain termine moins bien qu'une égalité à deux pour la troisième place.

Les championnats du monde de golf se déroulaient auparavant sur le parcours Trump's Doral à Miami, mais ont été déplacés au Mexique après que le sponsor Cadillac n'a pas renouvelé son contrat.

"C'était tout simplement une partie de golf. Le golf était notre terrain d'entente, rien d'autre", a-t-il déclaré.

Face aux commentaires de M. McIlroy sur le fait qu'il avait joué 18 trous avec le président, M. Sanders a déclaré que le président "avait l'intention de jouer quelques trous et a décidé de jouer plus longtemps".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com