Rome envisage de facturer des frais d'entrée pour les célèbres fontaines de Trévi

Selon Onorato, le but n'est pas de générer des revenus, mais plutôt de contrôler l'afflux vers ce célèbre monument. Ce monument baroque datant de plusieurs siècles, étant une fontaine, est l'un des endroits les plus prisés par les touristes au cœur de Rome. La foule qui entoure cette structure historique est souvent si dense qu'il est difficile d'apercevoir ne serait-ce qu'un coup d'œil.

Un représentant de la municipalité a déclaré à l'AFP que la suggestion du conseil municipal n'était qu'une brainstorm, et qu'aucune décision finale n'avait encore été prise. Ils ont reconnu que le sujet était délicat et complexe, mais c'est un problème qui nécessiteraeventuellement une attention. La durabilité du tourisme à Rome, à la fois pour la ville et ses environs, est importante.

De nombreux endroits dans le monde ont été confrontés aux conséquences du tourisme excessif. Cette année, Venise a introduit une taxe touristique pour les excursionnistes les jours particulièrement bondés pour mieux gérer l'afflux. Les îles Canaries et Baléares ont connu de fréquentes protestations contre l'impact des grands nombres de touristes sur leurs communautés locales.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à l'impact du sur-tourisme sur les villes historiques, Rome faisant partie de celles-ci. L'Union européenne a proposé des réglementations pour limiter le nombre de touristes visitant les sites populaires, tels que le célèbre monument baroque de Rome, afin de préserver leur intégrité.

Lire aussi: