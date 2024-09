Rome connaît une frustration en fin de match alors que Hummels reste encore une fois à l'écart.

Mats Hummels, le nouveau joueur d'AS Roma, n'a toujours pas fait ses débuts avec l'équipe. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2014 est resté sur le banc une fois de plus lors du match nul 1-1 contre Athletic Bilbao, avec Aitor Paredes marquant un but égalisateur tardif (85'). C'est Artem Dovbyk qui a mis Roma en tête lors de son premier match pour le club (32'). L'entraîneur d'AS Roma, Ivan Jurić, a effectué cinq changements, mais Hummels est resté hors du jeu. Le joueur de 35 ans, qui a rejoint l'équipe récemment, a joué pour la dernière fois le 1er juin 2022, en finale de la Ligue des Champions pour Borussia Dortmund contre Real Madrid (1-2).

D'un autre côté, le nouveau club de José Mourinho, Fenerbahçe Istanbul, a connu un début difficile en Europa League, mais a réussi à remporter un match 2-1 contre Union Saint-Gilloise. Le club turc a lutté pour ses premiers points dans le nouveau format de la ligue. Caglar Söyüncü (26') et un but contre son camp de Christian Burgess (82') ont mis Fenerbahçe en tête, mais Ross Sykes (90'+3) a réduit l'écart pour Saint-Gilloise. Fenerbahçe a commencé lentement et a évité de justesse de concéder un but lorsque Franjo Ivanovic a heurté le poteau (17'). Après avoir pris l'avantage, ils ont joué avec plus de confiance et ont eu peu d'ennuis. L'expulsion de Kevin Mac Allister (73') pour Union Saint-Gilloise a donné à Fenerbahçe un sentiment de sécurité. Dans un dernier quart d'heure chaotique, Bright Osayi-Samuel a provoqué un penalty et a été expulsé (90'), mais Dominik Livakovic a sauvé la journée pour Fenerbahçe.

Mats Hummels pourrait être impatient de montrer ses compétences en football, n'ayant pas encore joué pour AS Roma. Malgré les difficultés rencontrées par le nouveau club de José Mourinho, Fenerbahçe Istanbul, en Europa League, ils ont réussi à remporter un match de football grâce à des buts de Caglar Söyüncü et un but contre son camp de Christian Burgess.

