Romain Grosjean : le cerveau d'une star de la Formule 1 à l'épreuve du stress

Selon James Hewitt, scientifique spécialisé dans les performances et travaillant pour Hintsa Performance, une entreprise spécialisée dans la "haute performance humaine", le cerveau des pilotes de F1 fait des heures supplémentaires pour répondre aux exigences extrêmes de l'un des sports les plus pressurisés au monde.

Je m'intéresse vraiment aux super-performants, aux personnes qui présentent des niveaux particulièrement élevés de capacités cognitives, peut-être une capacité à maintenir leur attention à un degré beaucoup plus élevé que dans la population moyenne", a déclaré M. Hewitt, responsable de la science et de l'innovation chez Hintsa, à l'émission "The Circuit" de la chaîne CNN.

"C'est l'intégration de ces différentes capacités cognitives - dont beaucoup résident à l'avant du cerveau, dans le cortex frontal - qui définit ce que j'appellerais les super performants", a ajouté M. Hewitt. "Nous en voyons beaucoup en Formule 1".

La course peut être perdue avant même d'avoir commencé

Pour des pilotes comme Romain Grosjean, de l'écurie Haas F1 Team, ce n'est pas seulement le stress de 20 grands prix par saison que son cerveau doit gérer.

Il s'agit d'un sport qui traverse le monde entier au cours d'une saison, ce qui crée des "problèmes avec les jambes de jet, les différents climats, les différents endroits, les différentes nourritures et les différents lits".

"Il est vraiment difficile de se mettre chaque fois dans la bonne humeur et au bon endroit pour la course", a déclaré le pilote de 31 ans, qui occupe la 13e place du classement des pilotes avec 28 points à l'issue du Grand Prix du Japon.

"La course peut être perdue avant même d'avoir commencé.

Depuis le début de la saison, le meilleur résultat de Grosjean a été obtenu lors du Grand Prix d'Autriche, où il s'est classé sixième - l'un des huit top 10 du Français en 2017.

Tout est dans la tête

Hewitt remarque que "l'on en sait plus sur l'espace que sur le cerveau".

Pour The Circuit, Grosjean a subi trois tests différents - supervisés par Hewitt - à l'aide d'un casque EEG, où des électrodes captent l'activité électrique générée par des centaines de milliers de neurones dans le cerveau afin d'évaluer la charge de travail cognitive.

Les trois tests ont "sollicité" différentes parties du cerveau pour mesurer les performances de la mémoire, l'attention et les temps de réaction, poussant "la cognition humaine à sa limite".

La bonne nouvelle pour Grosjean, selon Hewitt, c'est qu'il entre dans la catégorie des "super performants".

"Le cerveau humain est un ensemble de tissus incroyablement complexe", explique Hewitt. "Le cerveau fonctionne comme un orchestre incroyable où chacun des joueurs joue des airs légèrement différents, mais ensemble vous obtenez une symphonie incroyable.

Ou, comme le dit Grosjean, "la différence entre un très bon et un très mauvais cerveau" : "la différence entre une bonne et une mauvaise journée, c'est que tout se passe dans la tête".

Source: edition.cnn.com