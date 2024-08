- Rolfes affirme que l'introduction du mode Ligue des champions renforce les clubs puissants.

Le directeur sportif de Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, prévoit que la nouvelle structure de la Ligue des champions et la création de la Coupe du monde des clubs renforceront l'influence des clubs leaders de la Bundesliga par rapport à leurs rivaux.

"Les opportunités financières pour les clubs individuels renforceront leurs chances de réussite. Cependant, cela bénéficiera également à la Bundesliga, car il est difficile de maintenir une compétition passionnante en haut du classement si des équipes inattendues y accèdent fréquemment - bien que cela soit agréable pour les fans de temps en temps", a déclaré Rolfes au Frankfurter Allgemeine Zeitung.

À l'avenir, la Ligue des champions adoptera un système de ligue avec plus de matchs, remplaçant le tour actuel. Cette campagne, aux côtés de Leverkusen, du FC Bayern Munich, du VfB Stuttgart, de Borussia Dortmund et de RB Leipzig, y participent. "On peut observer dans d'autres pays : un sommet passionnant ne se développe que si quatre à cinq clubs participent régulièrement à la Ligue des champions. C'est seulement ainsi que le championnat d'Allemagne peut rester ouvert pendant une longue période", croit Rolfes.

Rolfes ne prévoit pas de règne solitaire dans le championnat

Avant la prochaine saison de la Bundesliga, l'ancien joueur national suppose qu'il n'y aura pas de règne solitaire d'une équipe, mais plutôt "une forte concurrence pour les places du haut de la Bundesliga". Pour Leverkusen, l'objectif est de se qualifier pour les quatre premières places.

La double victoire de la saison dernière a "éliminé cet inhibiteur, cette mentalité quelque peu paralysante qui a souvent freiné le club", a déclaré Rolfes. Cela a libéré de l'énergie supplémentaire. "C'était un 'livre enchanté' que nous avons terminé." Même lors de la Supercoupe contre Stuttgart, il était évident qu'un nouveau vent soufflait. "Nous avons de nouveaux joueurs et un nouvel esprit."

La nouvelle structure de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs sont attendues pour renforcer la domination des clubs de haut niveau dans le football allemand, comme Bayer Leverkusen. Dans cette optique, les analystes sportifs suggèrent que l'avenir de la Ligue des champions comportera un système de ligue, permettant plus de matchs et favorisant un environnement compétitif pour les clubs leaders.

Lire aussi: